Cтуденты из Индии утонули в Туркестанской области

В Туркестанской области ведутся поиски тел двух утонувших студентов-иностранцев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR.

Трагедия произошла вчера, 26 июня, вечером. Как стало известно, студенты-иностранцы Южно-Казахстанской медицинской академии приехали отдыхать в Аксу-Жабаглинский заповедник. Во время купания двух парней затянуло в водоворот.

«В Толебийском районе, в пяти километрах от села Ханарык, в каньоне Аксу реки Аксу, силами ОСО ДЧС, ДП проводились поиски двух студентов 2001 года рождения, которые 26 июня в 16:49 часов при неизвестных обстоятельствах упали в воду и утонули. В поисково-спасательных работах были задействованы 19 сотрудников, плавсредство и 4 единицы техники ДЧС, а также 10 сотрудников и 5 единиц техники ДП», — проинформировали в ДЧС Туркестанской области.

Сообщается, что группа студентов прибыла в количестве 21 человека, все граждане Индии, из них 20 студентов 1-го курса и один - 4-го курса Южно-Казахстанской медицинской академии.

"На момент 27 июня 09:30 тела утонувших пока не найдены", - добавили в областном ДЧС.