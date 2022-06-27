Каньон Аксу
Происшествия
Cтуденты из Индии утонули в Туркестанской области

В Туркестанской области ведутся поиски тел двух утонувших студентов-иностранцев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR.

Трагедия произошла вчера, 26 июня, вечером. Как стало известно, студенты-иностранцы Южно-Казахстанской медицинской академии приехали отдыхать в Аксу-Жабаглинский заповедник. Во время купания двух парней затянуло в водоворот.

«В Толебийском районе, в пяти километрах от села Ханарык, в каньоне Аксу реки Аксу, силами ОСО ДЧС, ДП проводились поиски двух студентов 2001 года рождения, которые 26 июня в 16:49 часов при неизвестных обстоятельствах упали в воду и утонули. В поисково-спасательных работах были задействованы 19 сотрудников, плавсредство и 4 единицы техники ДЧС, а также 10 сотрудников и 5 единиц техники ДП», — проинформировали в ДЧС Туркестанской области.

Сообщается, что группа студентов прибыла в количестве 21 человека, все граждане Индии, из них 20 студентов 1-го курса и один - 4-го курса Южно-Казахстанской медицинской академии.

"На момент 27 июня 09:30 тела утонувших пока не найдены", - добавили в областном ДЧС.

Популярное

Все
В мире наступает эра глобального дефицита?
Большие перемены Жетысу
Новую школу признали аварийной после 5 лет эксплуатации в Кызылординской области
Перерождение "третьего сектора" Казахстана
Госзакупки по-новому
Традиция древняя и современная
Быстрое питание всегда приводит к негативным последствиям в организме – врач-гастроэнтеролог
Распоряжение Президента Республики Казахстан
Акценты расставлены
Семья – высший приоритет
Стимулы для роста
Решил уйти в отставку
Приятное с полезным
Путешествие в историю человечества
Символы родной страны
Праздник для будущих чемпионов
Правоохранительная система: в Новый Казахстан – по новым правилам
Казахстан – это Родина моя
Музыка, которая удивит
Подвели итоги конкурса
45-градусная жара придет в Казахстан
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
На сообщения о задержке Казахстаном российских вагонов с углем отреагировали в МИИР
Цены в школьных столовых ужаснули министра просвещения
"Намеренно травят" – пальмовым маслом пугают казахстанцев в соцсетях
Казахстанские школы обяжут публиковать меню в Интернете
Уроки истории: как начиналась самая тяжелая и жестокая война XX века
16-летнюю школьницу будут судить за убийство матери в Актобе
Марат Башимов высказался о прошедшем Национальном курултае
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
Я – новый хозяин: рейдеры в Казахстане вышли на новый уровень махинаций
Медицинский поезд посетит новые области Казахстана – расписание
Новая стратегия независимого Казахстана
Умер певец Пьер Нарцисс
Семья из четырех человек погибла при пожаре в Житикаре – СМИ
Казахстанская гонщица завоевала историческую медаль чемпионата Азии
Водный вопрос может снова обостриться в Атырауской области
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев принял участие в церемонии открытия Катарского экономического форума
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана

Читайте также

Происшествия
Пять человек погибли при столкновении внедорожников в Атыра…
Происшествия
Двухэтажное кафе загорелось в Алматы
Происшествия
Водитель отвлёкся на телефон: подросток погиб в ДТП в Ураль…
Происшествия
Четыре человека утонули в Капшагайском водохранилище

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]