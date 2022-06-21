Да будет свет!

Вопросы надежного электроснабжения микрорайонов Атырау и пригородных населенных пунктов все еще остаются актуальными.

Горожане жалуются на частые отключения электроэнергии. Они в основном происходят из-за нехватки энергетических мощностей. Какой выход из ситуации видят местные власти?

Как рассказали в акимате города, необходима поэтапная замена электросетей, а это требует внушительных финансовых вливаний. По предварительным подсчетам, на решение первоочередных электроэнергетических задач потребуется около полумиллиарда тенге.

Большинство проблемных линий электропередачи относится к частному сектору, где наблюдаются хаотичные подключения к старым системам новых домов без учета мощности имеющихся трансформаторов. Для решения этого вопроса необходима полная реконструкция сетей, установка нового оборудования.

– В прошлом году в городе установили 50 новых трансформаторов. В нынешнем выявлены проблемы с электроснабжением еще в 38 точках Атырау, дополнительно приобретено 50 единиц оборудования. К осени 38 из них будут установлены в проблемных местах, а 12 останутся в резерве, – рассказал аким Атырау Мейрим Калауи.

В настоящее время городской акимат запрашивает 400 млн тенге из областного бюджета на поэтапную модернизацию электросетей.

Еще одним проблемным местом остается пригородное село Зарослое, где в 2011 году были проведены линии электроснабжения, однако их не успели ввести в строй по причине кражи кабелей, проводов и электрооборудования. Как отметили специалисты городского ЖКХ, на сегодня там временно установлена комплектная трансформаторная подстанция для подачи электроэнергии.

Подстанция удобна в экс­плуатации, не требует постоянного ухода, имеет небольшой размер и является отличным решением для использования на улице. Была разработана новая проектно-сметная документация. Сумма проекта составила 1 млрд 162 млн тенге, включая проведение уличного освещения.

Отдельно следует упомянуть о микрорайонах «Нурсай» и «Самал». Они запитаны от подстанции, где есть серьезная проблема с физическим износом подземных кабельных линий. На сегодня для решения этого вопроса подсчитываются потенциальные расходы на закупку нового кабеля.

Данный проект позволит обеспечить электроэнергией всю перспективную застройку и действующие объекты, расположенные в районе аэропорта, в «Самале» и «Нурсае».