​«Да пребудет с нами удача!»

В этих незатейливых на первый взгляд словах заключен большой смысл и даже целая философия, идущая из глубины веков. И в древние времена, и сейчас их произносят, провожая невесту из отцовского дома в новую семью, как напутствие джигитам, идущим на поле боя или спортивный ринг, как бата – благословение детям, молодым. Говорят, что услышать такое напутствие – хороший знак. Казахи всегда с особым пиететом относились к словам, веря в их сак-ральную силу. А как звучит перевод? Удивительно, но перевести также в два слова не совсем возможно. Потому как в зависимости от контекста и ситуации меняется и тонкое значение, сохраняя единый смысловой контент. Так, для девушки это звучит как: «Пусть в новой семье ты обретешь истинное счастье, станешь частью их рода». Для воина же это звучит как пожелание вернуться с победой живым и невредимым. В наше время для спортсменов в них содержится главный посыл:

«Да пребудет с тобой удача, чтобы никакой случай не смог помешать дойти до победы».

Зная о семантике словосочетания, становится понятно, что не зря и не случайно Федерация Қазақстан барысы выбрала именно эти слова своеобразным слоганом – «Бағың жансын, барысым!». Возродившись после долгих лет забвения, национальный вид спорта сегодня без преувеличения занимает топовые позиции среди единоборств. В нынешнем году был проведен седьмой турнир, где свою силу и удаль демонстрировали лучшие палуаны страны. Зародившийся в степных просторах и дошедший до наших дней вид борьбы – не просто спорт, но и важное звено в цепи ценностей культурного наследия казахов. О қазақ күресі как части национальной культуры, одном из мощных якорей национального сознания мы расскажем в беседе с президентом Федерации Қазақстан барысы Арманом Шураевым.

– Арман Толегенович, за сравнительно короткий период қазақ күресі стал узнаваемым и любимым многими видом спорта. Но говорить о нем как о бренде Казахстана пока рано. Какая ведется работа по его популяризации в стране и мире?

– Наш проект стартовал 7 лет назад. И за это время было сделано немало. Заметно повысился интерес, растет популярность. Если раньше родители неохотно отдавали в секции қазақ күресі, мотивируя это тем, что как не олимпийский вид спорта он неперспективен, то сейчас ситуация изменилась. Количество занятых в нашем виде спорта выросло с 25 до 125 тысяч человек. Статис-тика говорит за себя: пропаганда на уровне.

Что касается признания и славы на международном уровне, то, чтобы наша национальная борьба стала повсеместно известной и популярной, нужна масштабная государственная программа. Обращаясь к опыту других стран, выдвинувших национальный вид спорта далеко за пределы страны, увидим, что этому предшествовала серьезная и кропотливая работа на государственном уровне. Так, в свое время Корея развивала свое таэквондо, кстати, оно стало олимпийским видом спорта буквально 2 цикла назад, либо Япония, подарившая миру дзюдо, сумо, которые действовали системно и вдумчиво, рекламируя виды национальной борьбы. Но до того, например, как дзюдо было включено в олимпийский спорт, оно прошло долгий путь признания.

Здесь уместно вспомнить слова Главы государства, озвученные в программной статье «Модернизация духовного сознания»: «Первое условие модернизации нового типа – это сохранение своей культуры, собственного национального кода. Без этого модернизация превратится в пустой звук». Қазақ күресі – яркий атрибут национальной самоидентификации, тот самый национальный код. Нужно признать, у нас весьма скудная древняя архитектура, и это логично. Являясь кочевым народом, казахи не воздвигали монументальных сооружений. Но у нас богатейшая культура, содержательные традиции, частью которой является қазақ күресі. Да, это наша национальная борьба, но она интересна, ею может овладеть спортсмен независимо от этничес­ких корней. Взяв это за основу, упаковав в современные формы, мы можем представить миру колоритный, имеющий глубокую философию вид спорта.

Необходимы размах, масштаб. Следует отметить, что поддержка со стороны Президента, Правительства, наших партнеров есть. И думаю, не за горами тот день, когда будет принята соответствующая программа, и для этого не требуется фантастических средств. Одной федерации это не под силу. В идеале она будет создаваться в дуэте двух минис­терств: образования и культуры и спорта. С учетом всех тонкостей, нюансов. Отмечу, что первым шагом в этом направлении можно назвать то, что несколько месяцев назад наряду с республиканской была учреждена и международная федерация қазақ күресі, которую возглавил действующий министр энергетики Канат Бозумбаев. То есть вопрос продвижения на международном уровне приобретает реальные формы.

– Международное спортивное сообщество уже знакомо с қазақ күресі, да и схватки показывают не только отечественные телеканалы…

– Да, не первый год Қазақстан барысы транслируют российские каналы «Боец», «Матч ТВ», турецкое ТВ ТРТ Аваз спорт. Причем трансляция ведется стабильно, в течение нескольких месяцев, в прайм-тайм. Принцип работы телевидения понятен каждому: если передачи не смотрят, их попросту не показывают, потому что каналу нужны рейтинги. Это показатель актуальности, востребованности қазақ күресі у зрителей. Не пос­леднюю роль сыграло то, что мы в Қазақстан барысы смогли удачно объединить спорт с элементами шоу, сделать зрелищным. Это требование времени, для успеха любого начинания требуются элементы шоу. Тем более қазақ күресі – яркий пример успешно возрожденной традиции, содержательной, зрелищной и воспитательной. Уверен, это лишь начало, и география будет увеличиваться. Уже сегодня, например, наших «барсов» – Бейбута Ыстыбаева, Улана Рыскула и других – знают не только в Казахстане, но и далеко за пределами страны. За сравнительно короткий срок они стали по-настоящему медийными лицами.

Уже сейчас есть спортсмены из других стран, выступающие в нашей национальной борьбе. В турнирах «Евразия барысы» и «Әлем барысы» дается возможность попробовать свои силы борцам-легковесам. Если традиционно қазақ күресі предполагает тяжелый вес, то в названных турнирах могут выступать и более легкие спортсмены. «Евразия барысы» – интересный турнир, он ненавязчиво и тонко переведен в немного иной, очень удачный формат, который мы будем пропагандировать и дальше. В нем действует командный принцип, каждое государство представляют 8 борцов. Ежегодно выступают сборные России, Турции, Монголии и других стран. И конечно, поединки своих силачей они транслируют у себя в стране. Вообще, этот проект – один из тех драйверов, которые работают на популяризацию борьбы за пределами Казахстана. В текущем году мы будем проводить «Әлем барысы» в пятый раз, приурочив его к Дню Президента, 1 декабря, в Алматы. По уже сложившейся традиции посмотреть зрелищные схватки приезжают из стран евразийского континента, будет много и ваших коллег – журналистов. А 7–8 сентября, в рамках закрытия ЭКСПО-2017, в Астане пройдет «Евразия барысы», где свою силу покажут более 50 борцов со всего мира. Мы готовим большую, интересную программу, которая станет достойным завершающим аккордом Международной выставки.

– Восточные единоборства, как правило, имеют глубокую философию. Как звучит философский контент у казахской борьбы?

– Истоки этой борьбы скрыты под толщей веков. Обширные земли казахов всегда притягивали взгляды недругов. Защищая свою землю от врагов, степняки воевали несколько столетий и смогли уберечь ее для своих потомков. В мирное же время устраивались тои, на которых наряду с певцами, акынами свою удаль демонстрировали и силачи. Правители, ханы, султаны поддерживали такие состязания. Говоря современным языком, они зачастую выступали не только инициаторами, но и спонсировали бой. Победителю вручался алтын тай туяк – слиток золота размером с копыто коня. Столь щедрый дар позволял палуану прокормить не только семью, но и целый аул, где все были связаны родственными узами. То есть қазақ күресі отводилась не последняя роль в социу­ме, он был даже неким способом отличиться для тех, кого природа наградила силой и умением. Но в советское время наша борьба, как и почти все традиции, была под запретом, как пережиток фео­дального строя. И, к сожалению, информация, что называется, от истока была забыта. Знавшие не понаслышке о ней, помнившие классические виды приемов старики ушли. 7 лет назад, реанимируя древнюю борьбу, мы собирали сведения буквально по крупицам. И завершенной стройной философии пока нет. Мы работаем над этим. Но уже сейчас можно выделить главный принцип: не навреди, используй свою силу во благо себе и другим. Кроме того, как и почти любой вид борьбы, қазақ күресі дисциплинирует. Тренируя тело, спортсмен закаляет и свой дух. Я тоже в детстве занимался борьбой и могу с уверенностью сказать, что обретенные в спортзале сила духа, умение не пасовать перед сложнос­тями, просчитывать траекторию движения, видеть перспективы, знать слабые и сильные стороны, как свои, так и противника, очень помогли мне в жизни.

– Мальчишки – народ особый. Им обязательно нужны кумиры, чаще наделенные силой. И для сотен ребят ими стали палуаны, о которых мы узнали благодаря «Қазақстан барысы». Существует ли системный подход к формированию таких топовых лиц, на которых нужно равняться мальчикам, пришедшим в қазақ күресі?

– Изначально проект задумывался как социальный лифт для сельской молодежи. Этот вид спорта доступен, не требует дорогой экипировки. Для занятий достаточно куртки и бутс, что в среднем обойдется в тысяч 10. Как правило, силачи рождаются в ауле, который Глава государства назвал золотой колыбелью нации.

И за годы существования федерации национальная борьба обрела много поклонников. По всей стране, в том числе в аулах, действуют секции. Наши палуаны стали героями нашего времени. Им начали подражать, хотеть быть похожими на них. И это здорово! Спорт очень многих детишек уберег от улицы. Нередко подростки, наделенные недюжинной силой, становятся на скользкий путь, не осознавая, что это прямой путь в уголовный мир. И то, что десятки, сотни мальчиков пришли в спортзалы, считаю одним из главных наших достижений. Поделюсь хорошей новостью: уже в этом учебном году мы запускаем пилотный проект, и қазақ күресі будет преподаваться в рамках школьной программы. Следует отметить большую роль акима Алматы Бауыржана Байбека, поддержавшего наше начинание.

Мне очень приятно, что наших борцов знают в лицо, без преувеличения, во всех уголках страны. И везде их встречают, как самых дорогих гостей, щедрым дастарханом. Традиционно казахи относились к палуанам не только как к людям, наделенным большой физической силой, но и с особым трепетом. Их оберегали от бытовых вопросов, для любого аула была большая честь, если борец был выходцем оттуда или выбирал для ночлега их кочевье.

А способность к борьбе у казахов заложена генетически. За годы независимости в копилке олимпийских побед немало медалей высшей и других проб. Большую часть из которых стране принес­ли спортсмены, выступающие в разных видах борьбы, бокса. У каждого народа есть свой уникальный дар, который впитывается с молоком матери, который просто есть в крови. У казахов, помимо других, это – қазақша күресі, и это нужно развивать.