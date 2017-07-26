​«Да пребудет с нами удача!»

В этих незатейливых на первый взгляд словах заключен большой смысл и даже целая философия, идущая из глубины веков. И в древние времена, и сейчас их произносят, провожая невесту из отцовского дома в новую семью, как напутствие джигитам, идущим на поле боя или спортивный ринг, как бата – благословение детям, молодым. Говорят, что услышать такое напутствие – хороший знак. Казахи всегда с особым пиететом относились к словам, веря в их сак-ральную силу. А как звучит перевод? Удивительно, но перевести также в два слова не совсем возможно. Потому как в зависимости от контекста и ситуации меняется и тонкое значение, сохраняя единый смысловой контент. Так, для девушки это звучит как: «Пусть в новой семье ты обретешь истинное счастье, станешь частью их рода». Для воина же это звучит как пожелание вернуться с победой живым и невредимым. В наше время для спортсменов в них содержится главный посыл:
«Да пребудет с тобой удача, чтобы никакой случай не смог помешать дойти до победы».
Зная о семантике словосочетания, становится понятно, что не зря и не случайно Федерация Қазақстан барысы выбрала именно эти слова своеобразным слоганом – «Бағың жансын, барысым!». Возродившись после долгих лет забвения, национальный вид спорта сегодня без преувеличения занимает топовые позиции среди единоборств. В нынешнем году был проведен седьмой турнир, где свою силу и удаль демонстрировали лучшие палуаны страны. Зародившийся в степных просторах и дошедший до наших дней вид борьбы – не просто спорт, но и важное звено в цепи ценностей культурного наследия казахов. О қазақ күресі как части национальной культуры, одном из мощных якорей национального сознания мы расскажем в беседе с президентом Федерации Қазақстан барысы Арманом Шураевым.
– Арман Толегенович, за сравнительно короткий период қазақ күресі стал узнаваемым и любимым многими видом спорта. Но говорить о нем как о бренде Казахстана пока рано. Какая ведется работа по его популяризации в стране и мире?
– Наш проект стартовал 7 лет назад. И за это время было сделано немало. Заметно повысился интерес, растет популярность. Если раньше родители неохотно отдавали в секции қазақ күресі, мотивируя это тем, что как не олимпийский вид спорта он неперспективен, то сейчас ситуация изменилась. Количество занятых в нашем виде спорта выросло с 25 до 125 тысяч человек. Статис-тика говорит за себя: пропаганда на уровне.
Что касается признания и славы на международном уровне, то, чтобы наша национальная борьба стала повсеместно известной и популярной, нужна масштабная государственная программа. Обращаясь к опыту других стран, выдвинувших национальный вид спорта далеко за пределы страны, увидим, что этому предшествовала серьезная и кропотливая работа на государственном уровне. Так, в свое время Корея развивала свое таэквондо, кстати, оно стало олимпийским видом спорта буквально 2 цикла назад, либо Япония, подарившая миру дзюдо, сумо, которые действовали системно и вдумчиво, рекламируя виды национальной борьбы. Но до того, например, как дзюдо было включено в олимпийский спорт, оно прошло долгий путь признания.
Здесь уместно вспомнить слова Главы государства, озвученные в программной статье «Модернизация духовного сознания»: «Первое условие модернизации нового типа – это сохранение своей культуры, собственного национального кода. Без этого модернизация превратится в пустой звук». Қазақ күресі – яркий атрибут национальной самоидентификации, тот самый национальный код. Нужно признать, у нас весьма скудная древняя архитектура, и это логично. Являясь кочевым народом, казахи не воздвигали монументальных сооружений. Но у нас богатейшая культура, содержательные традиции, частью которой является қазақ күресі. Да, это наша национальная борьба, но она интересна, ею может овладеть спортсмен независимо от этнических корней. Взяв это за основу, упаковав в современные формы, мы можем представить миру колоритный, имеющий глубокую философию вид спорта.
Необходимы размах, масштаб. Следует отметить, что поддержка со стороны Президента, Правительства, наших партнеров есть. И думаю, не за горами тот день, когда будет принята соответствующая программа, и для этого не требуется фантастических средств. Одной федерации это не под силу. В идеале она будет создаваться в дуэте двух министерств: образования и культуры и спорта. С учетом всех тонкостей, нюансов. Отмечу, что первым шагом в этом направлении можно назвать то, что несколько месяцев назад наряду с республиканской была учреждена и международная федерация қазақ күресі, которую возглавил действующий министр энергетики Канат Бозумбаев. То есть вопрос продвижения на международном уровне приобретает реальные формы.
– Международное спортивное сообщество уже знакомо с қазақ күресі, да и схватки показывают не только отечественные телеканалы…
– Да, не первый год Қазақстан барысы транслируют российские каналы «Боец», «Матч ТВ», турецкое ТВ ТРТ Аваз спорт. Причем трансляция ведется стабильно, в течение нескольких месяцев, в прайм-тайм. Принцип работы телевидения понятен каждому: если передачи не смотрят, их попросту не показывают, потому что каналу нужны рейтинги. Это показатель актуальности, востребованности қазақ күресі у зрителей. Не последнюю роль сыграло то, что мы в Қазақстан барысы смогли удачно объединить спорт с элементами шоу, сделать зрелищным. Это требование времени, для успеха любого начинания требуются элементы шоу. Тем более қазақ күресі – яркий пример успешно возрожденной традиции, содержательной, зрелищной и воспитательной. Уверен, это лишь начало, и география будет увеличиваться. Уже сегодня, например, наших «барсов» – Бейбута Ыстыбаева, Улана Рыскула и других – знают не только в Казахстане, но и далеко за пределами страны. За сравнительно короткий срок они стали по-настоящему медийными лицами.
Уже сейчас есть спортсмены из других стран, выступающие в нашей национальной борьбе. В турнирах «Евразия барысы» и «Әлем барысы» дается возможность попробовать свои силы борцам-легковесам. Если традиционно қазақ күресі предполагает тяжелый вес, то в названных турнирах могут выступать и более легкие спортсмены. «Евразия барысы» – интересный турнир, он ненавязчиво и тонко переведен в немного иной, очень удачный формат, который мы будем пропагандировать и дальше. В нем действует командный принцип, каждое государство представляют 8 борцов. Ежегодно выступают сборные России, Турции, Монголии и других стран. И конечно, поединки своих силачей они транслируют у себя в стране. Вообще, этот проект – один из тех драйверов, которые работают на популяризацию борьбы за пределами Казахстана. В текущем году мы будем проводить «Әлем барысы» в пятый раз, приурочив его к Дню Президента, 1 декабря, в Алматы. По уже сложившейся традиции посмотреть зрелищные схватки приезжают из стран евразийского континента, будет много и ваших коллег – журналистов. А 7–8 сентября, в рамках закрытия ЭКСПО-2017, в Астане пройдет «Евразия барысы», где свою силу покажут более 50 борцов со всего мира. Мы готовим большую, интересную программу, которая станет достойным завершающим аккордом Международной выставки.
– Восточные единоборства, как правило, имеют глубокую философию. Как звучит философский контент у казахской борьбы?
– Истоки этой борьбы скрыты под толщей веков. Обширные земли казахов всегда притягивали взгляды недругов. Защищая свою землю от врагов, степняки воевали несколько столетий и смогли уберечь ее для своих потомков. В мирное же время устраивались тои, на которых наряду с певцами, акынами свою удаль демонстрировали и силачи. Правители, ханы, султаны поддерживали такие состязания. Говоря современным языком, они зачастую выступали не только инициаторами, но и спонсировали бой. Победителю вручался алтын тай туяк – слиток золота размером с копыто коня. Столь щедрый дар позволял палуану прокормить не только семью, но и целый аул, где все были связаны родственными узами. То есть қазақ күресі отводилась не последняя роль в социуме, он был даже неким способом отличиться для тех, кого природа наградила силой и умением. Но в советское время наша борьба, как и почти все традиции, была под запретом, как пережиток феодального строя. И, к сожалению, информация, что называется, от истока была забыта. Знавшие не понаслышке о ней, помнившие классические виды приемов старики ушли. 7 лет назад, реанимируя древнюю борьбу, мы собирали сведения буквально по крупицам. И завершенной стройной философии пока нет. Мы работаем над этим. Но уже сейчас можно выделить главный принцип: не навреди, используй свою силу во благо себе и другим. Кроме того, как и почти любой вид борьбы, қазақ күресі дисциплинирует. Тренируя тело, спортсмен закаляет и свой дух. Я тоже в детстве занимался борьбой и могу с уверенностью сказать, что обретенные в спортзале сила духа, умение не пасовать перед сложностями, просчитывать траекторию движения, видеть перспективы, знать слабые и сильные стороны, как свои, так и противника, очень помогли мне в жизни.
– Мальчишки – народ особый. Им обязательно нужны кумиры, чаще наделенные силой. И для сотен ребят ими стали палуаны, о которых мы узнали благодаря «Қазақстан барысы». Существует ли системный подход к формированию таких топовых лиц, на которых нужно равняться мальчикам, пришедшим в қазақ күресі?
– Изначально проект задумывался как социальный лифт для сельской молодежи. Этот вид спорта доступен, не требует дорогой экипировки. Для занятий достаточно куртки и бутс, что в среднем обойдется в тысяч 10. Как правило, силачи рождаются в ауле, который Глава государства назвал золотой колыбелью нации.
И за годы существования федерации национальная борьба обрела много поклонников. По всей стране, в том числе в аулах, действуют секции. Наши палуаны стали героями нашего времени. Им начали подражать, хотеть быть похожими на них. И это здорово! Спорт очень многих детишек уберег от улицы. Нередко подростки, наделенные недюжинной силой, становятся на скользкий путь, не осознавая, что это прямой путь в уголовный мир. И то, что десятки, сотни мальчиков пришли в спортзалы, считаю одним из главных наших достижений. Поделюсь хорошей новостью: уже в этом учебном году мы запускаем пилотный проект, и қазақ күресі будет преподаваться в рамках школьной программы. Следует отметить большую роль акима Алматы Бауыржана Байбека, поддержавшего наше начинание.
Мне очень приятно, что наших борцов знают в лицо, без преувеличения, во всех уголках страны. И везде их встречают, как самых дорогих гостей, щедрым дастарханом. Традиционно казахи относились к палуанам не только как к людям, наделенным большой физической силой, но и с особым трепетом. Их оберегали от бытовых вопросов, для любого аула была большая честь, если борец был выходцем оттуда или выбирал для ночлега их кочевье.
А способность к борьбе у казахов заложена генетически. За годы независимости в копилке олимпийских побед немало медалей высшей и других проб. Большую часть из которых стране принесли спортсмены, выступающие в разных видах борьбы, бокса. У каждого народа есть свой уникальный дар, который впитывается с молоком матери, который просто есть в крови. У казахов, помимо других, это – қазақша күресі, и это нужно развивать.