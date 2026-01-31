Дали служебное жилье

Хорошая новость
3
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В отдаленном сельском районе двум молодым педагогам вручили ключи от служебных квартир.

фото акимата Самарского района ВКО

Как сообщили в акимате Самарского района Восточно-Казахстанской области, в конце года в административный центр и сельские округа прибыли сразу 24 молодых специалиста: 4 врача и 20 педагогов. Так, в местные школы и детсады пришли учителя русского, казахского и анг­лийского языков, начальных классов, биологии, химии, географии, физкультуры, технологии... Социаль­ная сфера района получила отличную кад­ровую подпитку, однако сразу встал вопрос с жильем. Оказалось, необходимого запаса жилого фонда нет.

По словам акима района Серика Женисова, решать проблему начали в прошлом году. В частности, в рамках областной программы «Одноэтажный Восток» было построено 14 двухквартирных домов и еще 8 квартир, предназначенных для бюджетников, восстановлено. Кроме того, в акимате нашли средства, чтобы отремонтировать многоэтажку с квартирами для многодетных семей и госслужащих. В ближайшее время планируется также выкупить еще 6 двухквартирных домов, провести текущий ремонт восьмиквартирного дома, начать строительство нового жилья.

«Мы рады, что молодежь выбирает наш район, и готовы принимать новых инициативных ребят, – отметил аким. – Всех молодых специа­листов будем обеспечивать крышей над головой».

Первыми ласточками стали две служебные квартиры, ключи от которых вручили молодым учительницам Аймарал Мадетберген и Анель Ережеповой. До этого девушки временно снимали дом с печным отоплением. Теперь на очереди их коллеги, для которых мастера спешат закончить ремонт­ные работы.

#жилье #ВКО #специалисты #ключи #жилище

