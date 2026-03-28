Дан старт зеленому мегапроекту

Хорошая новость
0
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В регионе приступили к строительству крупнейшей в респуб­лике ветряной электростанции. Мощность очередного объекта зеленой энергетики составит 1 ГВт. Проект осуществляется в самом отдаленном районе области – Мойынкумском, где климатические особенности идеально подходят для развития данного вида генерации.

фото Агадила Рысмахана

На месте возведения будущего энергетического объекта по традиции была заложена мемориальная капсула. Участие в торжественной церемонии, помимо областного руководства, приняли председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов, посол Франции в Казахстане Сильван Гиоге, а также вице-президент по направлению возобновляемых источников энергии корпорации TotalEnergies Оливье Жуни.

Как известно, Президент страны особое внимание уделяет увеличению доли зеленой энергетики. Развитие возобновляемых источников высту­пает одним из стратегических направлений государственной политики.

Мойынкумский район станет важной площадкой в энергетическом развитии страны. Объем инвестиций в проект составляет 620 млрд тенге. В числе партнеров по его реализации – уже упоминавшаяся выше французская компания TotalEnergies, а также отечественные «КазМунайГаз» и Samruk Energy. После ввода в эксплуатацию станция станет производить около 4 млрд кВт·ч электро­энергии в год.

На период строительства планируется задействовать около 2 тыс. специалистов, после ввода объекта в эксплуатацию будет открыто 200 пос­тоянных рабочих мест. Полный запуск станции намечен на конец 2028 года.

Следует отметить, что Жамбылская область занимает лидирующие позиции среди регионов Казахстана по развитию возобновляемых источников энергии. В настоящее время в регионе функционируют 22 объекта зеленой энергетики общей мощнос­тью 571,3 МВт, в том числе это шесть гидроэлектростанций (24,4 МВт), 10 ветряных (275,65 МВт) и шесть солнечных электростанций (271,25 МВт).

В минувшем году в области произ­ведено 5 818,9 млн кВт·ч электро­энергии, из которых 1 479,0 млн кВт·ч приходится на возобновляемые источники энергии. К 2028-му число ВИЭ в регионе увеличится до 24, а их мощность достигнет 2,5 ГВт.

