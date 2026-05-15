Данил и его бразильская команда в Астане
Абзал Камбар
На этой неделе внимание миллионов зрителей по всему миру приковано к столичной «Барыс Арене», где разворачивается PGL Astana 2026 – престижный международный турнир по Counter-Strike 2 с призовым фондом 1,6 млн долларов. Для Казахстана это событие имеет глубокое символическое значение. Мы помним легендарный 2017 год, когда наши соотечественники в составе команды Gambit сенсационно выиграли Major-турнир в Кракове (Польша), навсегда вписав победу в историю дисциплины. С тех пор инфраструктура и организационные возможности в нашей столице выросли до уровня, позволяющего принимать ивенты такого масштаба без оглядки на западные стандарты.