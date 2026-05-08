В Баку открылась выставка «Диалог культур: Казахстан – Азербайджан»

В Азербайджанском национальном музее искусств состоялось открытие международной выставки «Диалог культур: Казахстан – Азербайджан» из собрания Национального музея искусств имени Абылхана Кастеева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

В экспозиции представлено около 30 живописных произведений казахстанских художников разных поколений. Выставка знакомит зрителей с развитием казахстанской художественной школы и раскрывает темы исторической памяти, культурной преемственности, связи человека и природы, а также духовной близости народов тюркского мира.



Особое место в экспозиции занимают произведения Абылхана Кастеева, Молдахмета Кенбаева, Канафии Тельжанова, Нурбека Тансыкбаева, Марии Лизогуб, Айши Галимбаевой, Сабура Мамбеева, Салихитдина Айтбаева, Шаймардана Сариева и других мастеров казахстанской живописи.





Через пейзаж, натюрморт и тематическую картину художники раскрывают образ Казахстана, его природное пространство, традиционный уклад, культурную память и внутренний мир человека.



Среди представленных работ – «Высокогорный каток Медео» Абылхана Кастеева, а также произведения Айши Галимбаевой «Апорт», «Вкусный чай» и «Стригали», передающие атмосферу казахского быта и красоту повседневной жизни.





Посетить выставку в Азербайджанском национальном музее искусств можно до 31 августа.