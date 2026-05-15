Пристанище уставших миллениалов

Почему вообще читаю? А потому что там сложилась своя культура, миллениальская в большей степени, мне близкая и понятная. Как выразился кто-то из тредчан, Threads – это место, где пожеванные жизнью миллениалы, не стесняясь, обсуждают свои переживания, болячки, потрясения. И все это приправлено сарказмом, иронией и смиренностью.

Порой ветки набирают немыслимое количество лайков и, главное, комментариев. Причем тема может быть пустяковой, что-то вроде «посмотрите, какие гольфики я купила доче». «Выстрелит» пост или нет – одному Создателю известно. Иногда прямо видно, что человек или пытался провоцировать, подняв острую тему, или настойчиво рекламирует себя, услуги, товары, а отклика нет. Провоцируют в первую очередь, чтобы раскрутить свою страничку, но неумные провокации раскусывают молниеносно, и успеха можно уже не ждать – сообщество не даст себя обмануть и в дальнейшем, а автора выпада потом еще будут «полоскать» в других ветках, приводя в пример, как не надо себя тут вести.

Положу руку на сердце, Тредз – штука жестокая. Те самые миллениалы не церемонятся, и любая попытка покрасоваться обернется жестким хейтом. «Вы свой нездоровый гиперлордоз оставьте для Instagram, здесь другой народ сидит», – примерно так комментирует местная общественность кадры из ресторанов или фитнес-залов, на которых девушка стоит, соблазнительно изогнувшись. Если попытки самолюбования продолжаются, автору фото придется потерпеть: в ветку набегут и обстоятельно объяснят еще раз, укажут на недостатки, обсмеют и даже могут оскорбить.

Особой нелюбовью пользуются дамы, решившие доказать, что они выглядят моложе своих лет. Сильно моложе. «Мне 46, а выгляжу на 20, мясо не ем уже 11 лет» – типичный пост пока еще не осознавшей, куда она попала, барышни из разряда «у меня до сих пор спрашивают возраст при покупке алкоголя».

На фото чаще всего женщина, выглядящая в свои 46 на свои 46. Что их мотивирует искать себе сомнительную славу – вопрос риторический, но тредчане и на такой умеют находить ответы. Надо иметь стальные нервы, чтобы противостоять потокам злой иронии в комментариях. А с другой стороны, как говорится, если вам кажется, что вы выглядите моложе своих лет, удержите себя от желания рассказать об этом в Интернете.

Не любят здесь и поклонников всяких духовных практик. Дышать какими-то частями тела, отправлять запросы во Вселенную, быть праноедом и отрицать докмед – с этим не сюда. И с эстетикой брендовых сумок и дорогих автомобилей тоже все пойдет по кривой дорожке хлестких комментариев.

Хотя, повторюсь, похвалят вас или разнесут в пух и прах, предсказать невозможно. Часто так бывает: выставят мастерицы ручные работы, одной комплиментов насыплют, второй – сплошных «фу» и «куда такое носить?». И много с чем так: прямо сейчас имя Патрик-Амадей-Оболтус в фаворе, в следующий раз – «как можно было так назвать ребенка?!». Тредз как будто имеет свое каждодневное настроение – вчера мы всех холили и лелеяли, а сегодня – не обессудьте, сами напросились…