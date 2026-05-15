Пристанище уставших миллениалов

Колонка обозревателя
201
Елена Левкович

Я не активный пользователь нашумевшего Threads (он же Тредз или почему-то Тернс, но это уже на совести поленившихся прочесть транскрипцию, видимо). Сама посты не пишу, но почитываю других, на тех, кто с шибко хорошим чувством юмора, даже подписалась.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Почему вообще читаю? А потому что там сложилась своя культура, миллениальская в большей степени, мне близкая и понятная. Как выразился кто-то из тредчан, Threads – это место, где пожеванные жизнью миллениалы, не стесняясь, обсуждают свои переживания, болячки, потрясения. И все это приправлено сарказмом, иронией и смиренностью.

Порой ветки набирают немыслимое количество лайков и, главное, комментариев. Причем тема может быть пустяковой, что-то вроде «посмотрите, какие гольфики я купила доче». «Выстрелит» пост или нет – одному Создателю известно. Иногда прямо видно, что человек или пытался провоцировать, подняв острую тему, или настойчиво рекламирует себя, услуги, товары, а отклика нет. Провоцируют в первую очередь, чтобы раскрутить свою страничку, но неумные провокации раскусывают молниеносно, и успеха можно уже не ждать – сообщество не даст себя обмануть и в дальнейшем, а автора выпада потом еще будут «полоскать» в других ветках, приводя в пример, как не надо себя тут вести.

Положу руку на сердце, Тредз – штука жестокая. Те самые миллениалы не церемонятся, и любая попытка покрасоваться обернется жестким хейтом. «Вы свой нездоровый гиперлордоз оставьте для Instagram, здесь другой народ сидит», – примерно так комментирует местная общественность кадры из ресторанов или фитнес-залов, на которых девушка стоит, соблазнительно изогнувшись. Если попытки самолюбования продолжаются, автору фото придется потерпеть: в ветку набегут и обстоятельно объяснят еще раз, укажут на недостатки, обсмеют и даже могут оскорбить.

Особой нелюбовью пользуются дамы, решившие доказать, что они выглядят моложе своих лет. Сильно моложе. «Мне 46, а выгляжу на 20, мясо не ем уже 11 лет» – типичный пост пока еще не осознавшей, куда она попала, барышни из разряда «у меня до сих пор спрашивают возраст при покупке алкоголя».

На фото чаще всего женщина, выглядящая в свои 46 на свои 46. Что их мотивирует искать себе сомнительную славу – вопрос риторический, но тредчане и на такой умеют находить ответы. Надо иметь стальные нервы, чтобы противостоять потокам злой иронии в комментариях. А с другой стороны, как говорится, если вам кажется, что вы выглядите моложе своих лет, удержите себя от желания рассказать об этом в Интернете.

Не любят здесь и поклонников всяких духовных практик. Дышать какими-то частями тела, отправлять запросы во Вселенную, быть праноедом и отрицать докмед – с этим не сюда. И с эстетикой брендовых сумок и дорогих автомобилей тоже все пойдет по кривой дорожке хлестких комментариев.

Хотя, повторюсь, похвалят вас или разнесут в пух и прах, предсказать невозможно. Часто так бывает: выставят мастерицы ручные работы, одной комплиментов насыплют, второй – сплошных «фу» и «куда такое носить?». И много с чем так: прямо сейчас имя Патрик-Амадей-Оболтус в фаворе, в следующий раз – «как можно было так назвать ребенка?!». Тредз как будто имеет свое каждодневное настроение – вчера мы всех холили и лелеяли, а сегодня – не обессудьте, сами напросились…

Все колонки автора
#соцсети #миллениалы #Threads

Популярное

Все
О делах ратных и мирных
Голос Олжаса
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Когда оживает история
С акцентом на долгосрочные связи
Не наставлениями, а личным примером
Случайная встреча длиною в жизнь
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Новая архитектура государства
Продолжится ремонт вокзалов и дорог
Песни, ставшие судьбой
От сеялки до спутника
От традиционного патриархата – к партнерству
Заложили экопарк
Соединяя города и страны
Пять лет на защите прав граждан
И связист, и волонтер
Незаконное строительство многоквартирных ЖК выявили в Астане
Спасибо, труженики тыла!
Музыкальный перформанс в честь Дня Победы организовали в общественном транспорте Астаны
Военные музыканты исполнили песни военных лет для Бибигуль Тулегеновой
Бектенов, Ашимбаев и Кошанов почтили память погибших в годы войны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Спектакль «Алия» представили в Астане ко Дню Победы
День матерей отмечают в Казахстане
Спикер Сената возложил цветы к памятнику Рахимжану Кошкарбаеву
Возвращение в элиту
Спикер Мажилиса возложил цветы к памятнику Талгату Бигельдинову
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
На днях в Зубцовском районе Тверской области были найдены останки солдата Кенемана Дидарбекова
Студенты помогают пенсионерам освоить онлайн-сервисы
На казахстанско-узбекской границе наблюдается скопление людей
Жалгас Кайролла выиграл «золото» домашнего турнира по дзюдо
Память легендарного генерала Ивана Панфилова почтили в Астане
Слово об отважной Алие
Токаев посетил военный парад в честь Дня Победы в Москве
В Алматы почтили память генерала армии Сагадата Нурмагамбетова
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Путь писателя и государственного деятеля
Нотр-Дам в... Шымкенте
Задача – возвращение в элиту
«Махаббат» превращает нити в чувства
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Над городом плывет шашлычный дым
Вручены государственные награды от имени Президента
Адвоката осудили за мошенничество и подстрекательство к даче взятки в области Ұлытау

Читайте также

Феномен «Ордабасы»
Моя ДНК – наше богатство
Почувствуй вкус лета!
Никому не говори

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]