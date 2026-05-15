Жажда эффективности

Несколько лет назад павлодарцы начали получать уведомления от Горводоканала с предупреждением – поливать клумбы и палисадники питьевой водой нельзя. В этом году вновь подобные уведомления получили многие КСК, ОСИ, организации и предприятия – на этот раз коммунальные службы ссылаются на статью 96 нового Водного кодекса и предупреждают об административной ответственности за нарушение правил водопользования. «Нарушителям» грозят штрафами – от 100 МРП (а это 423,5 тыс. тенге) для физичес­ких лиц, до 700 МРП (3 млн) для крупных предприятий.

Стоит отметить, что требования нового Водного кодекса касаются только абонентов, подключенных к сетям водоснабжения после 10 июня 2025 года. Для тех, кто заключил договор с водоснабжающей организацией ранее, разрешено использовать питьевую воду до 10 июня 2029 года. По сути, это лишь «отсрочка», а проблема отсутствия технических водопроводов остается нерешенной, ведь альтернатива у горожан фактически отсутствует. Полноценного техничес­кого водопровода в Павлодаре нет. Летние поливочные сети сохранились лишь в отдельных районах частного сектора, а большинство дворов многоэтажной застройки такой инфраструктурой никогда обеспечены и не были. Поэтому летом жители продолжают поливать деревья, клумбы и зеленые насаждения обычной питьевой водой, подключая шланги к кранам, выведенным из подвалов.

Вместе с тем, по мнению павлодарских экологов, проблему можно решать иначе – через повторное использование очищенной воды и создание систем сбора ливневых стоков.

К такому выводу пришли представители общественного объединения «ЭКОМ», которые в прошлом году провели масштабный мониторинг государственных и региональных программ, связанных с использованием водных ресурсов. Главной задачей было понять, насколько эффективно в Павлодарской области реализуются меры по снижению дефицита воды и рациональному водопотреблению.

Общественники анализировали Концепцию развития системы управления водными ресурсами Казахстана до 2030 года, Комп­лексный план развития водной отрасли до 2028 года, План развития Павлодарской области на 2021–2025 годы и ряд других документов. Для мониторинга были выбраны 18 показателей, связанных с минимизацией дефицита воды.

Одним из практических решений, которые предлагают экологи, стало строительство локальных очистных сооружений. Предполагается, что туда могли бы пос­тупать сточные и ливневые воды из микрорайонов. После очистки их можно было бы использовать для технических нужд – полива, коммунального хозяйства, для обеспечения автомоек и других городских потребностей. По словам экологов, сегодня в Павлодаре, как и во многих городах Казах­стана, очищенная питьевая вода нередко используется там, где могла бы применяться техническая. Это не только дорого, но и нерационально в условиях растущего дефицита воды. Кроме того, такая система позволила бы сократить загрязнение Иртыша. Сейчас значительная часть сточных поверхностных вод фактически попадает в реку без какой-либо очистки. Проблему усугубляет слабое развитие ливневой инфраструктуры.

Однако в ходе мониторинга общественники выявили и более системные проблемы. Как рассказала председатель ОО «ЭКОМ» Светлана Могилюк, после завершения действия некоторых государственных программ отдельные важные показатели фактически исчезают из системы контроля. Так произошло после завершения национального проекта «Жасыл Қазақстан». Одним из его индикаторов было снижение объема забора свежей воды в промышленности. Аналогичный показатель присутствовал и в плане развития Павлодарской области, однако после завершения нацпроекта фактически перестал отслеживаться в регионе.

– Такие показатели не должны автоматически сниматься с контроля только потому, что завершился срок действия того или иного документа. Если государство ставило задачу сократить потребление свежей воды, значит, необходимо анализировать, дос­тигнут ли результат и почему, – отмечает Светлана Могилюк.

Еще одной проблемой общест­венники считают отсутствие четких требований к повторному использованию воды на предприятиях. По словам эксперта, в Казахстане до сих пор нет однозначного законодательного определения замкнутого или кругового водооборота. Из-за этого предприятия далеко не всегда переходят на полноценные системы повторного использования воды.

Кроме того, экологи считают, что при оценке инвестиционных проектов регионам необходимо учитывать не только объем инвестиций, но и эффективность использования водных ресурсов. И здесь можно обратиться к международному опыту. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) ведет международные базы данных по водным ресурсам и водопот­реблению. Одним из ключевых показателей, которые организация сводит по разным странам мира, является эффективность использования воды.

Этот показатель отражает количество полезной продукции, урожая или добавленной стоимости, полученной на единицу затраченной воды. Причем речь идет об интегральном показателе, учитывающем водопотребление промышленности, сельского хозяйства, коммунальной сферы и обеспечения нужд населенных пунктов.

По мнению павлодарских экологов, подобный индикатор необходимо включать в региональные программы развития и учитывать при привлечении новых производств и проектов. Более того, считают общественники, показатель эффективности водопользования мог бы стать одним из критериев оценки работы региональных властей.

Для сравнения: по данным FAO, в 2022 году (последние из собранных статданных) наиболее высокий показатель эффективности использования воды был зафиксирован в Люксембурге – 1 362,01 доллара на кубометр воды. В Швейцарии он составлял 441,37 доллара, в Великобритании – 338,37 доллара на кубометр. Это три страны-лидера. В середине списка находились Египет и Ирак – около 26 долларов на кубометр воды. Среди стран постсоветского пространства наи­более высокий показатель был у Беларуси – 30,62 доллара на кубометр. В Азербайджане он составлял 17,53 доллара, в России – 12,88 доллара, в Узбекистане – 9,98 доллара. В Казахстане показатель эффективности использования воды находился на уровне 7,95 доллара на кубометр, а в Кыргызстане – 5,78 доллара.

По мнению экологов, подобная разница наглядно показывает, что вопрос сегодня заключается не только в наличии водных ресурсов, но и в эффективности их использования.