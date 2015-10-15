Спорт

Данияр Елеусинов сложил полномочия чемпиона мира 

Ерзат Сергазин
В Дохе подходит к завершению чемпионат мира по боксу, на котором наш соотечественник Данияр Елеусинов в решающем матче по очкам проиграл Мохаммеду Рабии, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В стартовом раунде оба боксера нащупывали слабые стороны друг друга и в своих действиях отвечали атакой на атаку. Во втором раунде Елеусинов пытался навязать противнику наступательный бокс и временами это у него получалось, однако Мохаммед Рабии также отвечал острыми выпадами и наносил Елеусинову акцентированные удары. В заключительной трехминутке казахстанец большими силами пошел вперед, но, к сожалению, это не спасло положение – 0:3 (28:29, 27:30, 28:29). Победу, а вместе с тем и титул чемпиона мира завоевал боксер из Марокко, тем самым не позволив Данияру дважды подряд выиграть мировое первенство.

Отметим, что Данияр Елеусинов, выиграв серебряную награду, вместе с тем завоевал олимпийскую лицензию в Рио-де Жанейро.

В супертяжелом весе на ринг выйдет другой казахстанский боксер – Иван Дычко, который за "золото" чемпионата мира поспорит с французом Тони Йока.

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