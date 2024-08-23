Данияр Шаяхметов завоевал серебро ЧМ по велоспорту на треке
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Уступив победителю в финале +0.026 секунд, Шаяхметов занял второе место
Казахстанский велосипедист Данияр Шаяхметов завоевал серебряную медаль чемпионата мира по велоспорту на треке среди юниоров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Гонщик стартовал в дисциплине кейрин. Уступив победителю в финале +0.026 секунд, Шаяхметов занял второе место.
Чемпионат мира по велоспорту на треке среди юниоров проходит в Лояне (Китай). Турнир стартовал 21 августа и продлится до 25 августа, добавили в НОК.