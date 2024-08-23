Данияр Шаяхметов завоевал серебро ЧМ по велоспорту на треке

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Казахстанский велосипедист Данияр Шаяхметов завоевал серебряную медаль чемпионата мира по велоспорту на треке среди юниоров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Гонщик стартовал в дисциплине кейрин. Уступив победителю в финале +0.026 секунд, Шаяхметов занял второе место.

Чемпионат мира по велоспорту на треке среди юниоров проходит в Лояне (Китай). Турнир стартовал 21 августа и продлится до 25 августа, добавили в НОК.