Данияр Тургамбаев возглавил комитет в Минэкологии

С 2021 года он был заместителем председателя этого же комитета

Фото: пресс-служба правительства РК

Приказом министра экологии и природных ресурсов Тургамбаев Данияр Галымович назначен на должность председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК. Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает Kazpravda.kz

Родился в 1987 году в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, университет им. Д. Кунаева, Казахский национальный аграрный университет.

Трудовую деятельность начал в 2009 г. бухгалтером в частной компании.

2010-2019 гг. — главный специалист-менеджер по госзакупкам, руководитель отдела, заместитель генерального директора, заместитель директора ГУ «Государственный национальный природный парк «Алтын-емел».

2019-2021 гг. — директор РГУ «Государственный национальный природный парк «Көлсай көлдері».

С 2021 г. по настоящее время — заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК.