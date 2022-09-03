Дархан Кыдырали принял присягу члена Правительства РК

Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали на заседании правительства принял присягу члена правительства. Он поклялся все свои силы и знания посвятить экономическому и духовному развитию Казахстана, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Перед народом и Президентом РК торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу экономического и духовного развития моей Родины – Республики Казахстан, строго соблюдать Конституцию и законы государства. Во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости гражданского межнационального и межконфессионального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе. Клянусь», - зачитал текст присяги Дархан Кыдырали.

Глава кабмина Алихан Смаилов пожелал ему успехов на новой должности.

Напомним, что Дархана Кыдырали накануне назначили министром информации и общественного развития РК. На этом посту он сменил Аскара Умарова.