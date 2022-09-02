Указы и распоряжения , Кадровые назначения
Дархан Кыдырали назначен министром информации и общественного развития РК
Пресс-служба Президента РК сообщила о кадровых перестановках, передает Kazpravda.kz.
Так, Глава государства подписал указ о назначении Кыдырали Дархана Куандыкулы министром информации и общественного развития Республики Казахстан.
Другим указом Главы государства Умаров Аскар Куанышевич освобожден от должности министра информации и общественного развития Республики Казахстан.
Распоряжением Президента он назначен директором республиканского государственного учреждения «Служба центральных коммуникаций» при Президенте Республики Казахстан.
Занимавший пост директора республиканского государственного учреждения «Служба центральных коммуникаций» при Президенте Республики Казахстан Бабакумаров Ержан Жалбакович освобожден от должности.