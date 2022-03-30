В Казахском национальном университете им. аль-Фараби выступил с лекцией президент Международной тюркской академии, председатель правления АО «РГ «Егемен Қазақстан» Дархан Кыдырали.

На встрече с участием профессорско-преподавательского сос­тава и студентов КазНУ Дархан Кыдырали говорил о решениях и инициативах, озвученных Президентом в новом Послании, а также о задачах, стоящих перед сферой образования и науки в контексте дальнейшего развития Казахстана.

Как отметил Дархан Кыдырали, недавно озвученное Послание Президента Касым-Жомарта Токаева – важнейший документ, определяющий долгосрочную стратегию развития страны. Реформирование госуправления, переход от суперпрезидентской системы к сильной парламентской власти, местному самоуправлению, создание Конституционного суда, пересмотр Закона «О средствах массовой информации» – эти и другие поставленные Главой государства задачи определяют ключевые векторы комплексной модернизации и обновления республики.

Дархан Кыдырали также проанализировал понятие «Вторая Республика» и отметил его тес­ную связь с понятием «демократия».

– Демократия – это ясное проявление гражданского общества. И тот факт, что в нынешнем Послании отражена конкретная направленность на реформы, свидетельствует о том, что Президент уверен в силе народа, – отметил он.

После лекции Дархан Кыдырали ответил на вопросы преподавателей и студентов. В ходе встречи поднимались темы внутриказахстанской повестки дня, ситуации в мире, интеграции, шла речь о роли и задачах средств массовой информации.

Ректор КазНУ им. аль-Фараби Жансеит Туймебаев поблагодарил выступившего с лекцией гостя, отметив, что студенты получили много новой информации и пищи для размышлений.​