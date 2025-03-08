Дарящие свет и гармонию

Мадина Унербаева, заслуженный деятель РК,

ведущая солистка балета театра «Астана Опера»:

– Международный женский день для меня – это праздник весны, красоты и нежности. Это день, когда особенно хочется говорить о силе, мудрости и роли женщины в жизни каждого. В искусстве балета, как и в жизни, женщина соединяет в себе хрупкость и невероятную стойкость. Мы парим над сценой, но за этим воздушным образом годы упорного труда, самодисциплины, физических нагрузок и полной самоотдачи.

Женщина вдохновляет и дарит свет. Она создает уют в доме, заботится о близких, достигает высот в профессии, оставаясь нежной и любящей. В балете женская энергия особенно заметна – она проявляется в плавности движений, в эмоциональной глубине образа, в той особой магии, что делает спектакль живым и проникновенным.

Я хочу пожелать всем женщинам, чтобы в их жизни всегда было место для вдохновения, мечты и творчества. Пусть каждый день приносит радость, пусть вас окружают забота, уважение и любовь. Оставайтесь неповторимыми, прекрасными и сильными, ведь именно в вас – источник гармонии и красоты этого мира!

Дамира Зайнуллина,

заслуженный деятель РК,

педагог-репетитор театра «Астана Опера»:

– Международный женский день – это праздник весны и цветов, пробуждения новой прекрас­ной жизни, который ежегодно напоминает о роли женщины в обществе, культуре, искусстве.

Работая в театре, я каждый день вижу, как наша прекрас­ная половина создает на сцене многогранные образы, которые помогают зрителю соприкос­нуться с высоким искусством. Женщина всегда придает любому спектаклю изюминку. За каждым успехом стоят упорный труд, терпение и любовь к своему делу. Видеть, как артисты растут, добиваются высот, находят свой путь – это самое большое счастье для любого наставника.

Я хочу пожелать всем женщинам счастья, которого они хотят, и веры. Пусть ваше сердце всегда будет наполнено светом, пусть ваша работа приносит радость, а ваши старания находят отклик в мире. Вы делаете его лучше!

Айсулу Байкенова, заслуженный деятель РК, солистка оркестра театра «Астана Опера»:

– Для меня этот праздник ассоциируется с весной, красотой и, конечно, тюльпанами. Из истории мы все знаем, что этот день стал символом борьбы женщин за равноправие, дал им возможность чувствовать себя нужными – и это прекрасно. Но в наше время уже все привыкли к такому положению женщин в обществе, поэтому сейчас 8 Марта – день цветов, поздравлений и мужского благородства.

Всех милых дам поздравляю с праздником! Будьте счастливы и любимы! Пусть этот праздник будет подтверждением вашей уникальности и неповторимой женственности.

Толкын Забирова, заслуженный деятель РК, певица:

– Для меня 8 Марта – это преж­де всего день рождения моей бабушки, которая меня воспитала и дала путевку в творческую жизнь. Она – мой светоч, мой ориентир. И хотя ее нет со мной уже почти двадцать три года, она по-прежнему очень многое для меня значит. Все, что в меня вложила бабушка, живет во мне по сей день и составляет меня как личность, как человека.

Конечно, 8 Марта – это праздник нежности, любви, света, возрождения природы от долгого сна. Расцветая, она вселяет в нас новые чувства и ожидание чуда. Женщинам в этот день хочется пожелать, чтобы они всегда оставались женщинами, ведь Всевышний создал нас нежными, заботливыми, ласковыми, любящими и любимыми.

Полина Харламова, отличник культуры РК,

актриса Государственного академического русского

театра драмы им. М. Горького:

– С детства праздник 8 Марта является для меня праздником наших мам и бабушек. И до сих пор в памяти звучат строки посвященных им прекрасных и трогательных песен. В этот весенний праздник мне хотелось бы прежде всего обратиться к тем, кто все свои силы отдавал нашему воспитанию и оберегал нас от невзгод. Дорогие мамы, дорогие бабушки, желаю вам терпения и мудрости. Окружая заботой и любовью своих детей и внуков, не забывайте, пожалуйста, любить себя. И конечно же, сохраняйте хорошее чувство юмора, ведь без него в нашем мире никак не обойтись.

Айгуль Ниязова, заслуженный деятель РК, ведущая

солистка оперной труппы театра «Астана Опера»:

– Международный женский день – это праздник, который напоминает нам о том, насколько многогранной и вдохновляющей может быть женщина. Она бережно хранит традиции, созидает, ведет за собой, наполняя мир любовью и светом. В оперном искусстве женский голос – это не просто инструмент, а отражение души, способное передавать самые тонкие оттенки чувств. На сцене мы проживаем судьбы героинь, смеемся и плачем вместе с ними, но за каждой ролью стоят огромный труд, сила характера и преданность своему делу.

Женщины удивительным образом соединяют в себе нежность и решительность, мягкость и несгибаемую волю. Мы умеем вдохновлять, поддерживать и менять мир вокруг себя. Хочу пожелать всем женщинам, чтобы в их жизни всегда было место для творчества, любви и мечты. Пусть каждый день приносит радость, а гармония и счастье всегда живут в вашем сердце!

Людмила Крючкова, заслуженный деятель РК,

актриса и режиссер Государственного

академического русского театра драмы им. М. Горького:

– 8 Марта для меня – самый любимый праздник детства. Когда мы были еще маленькими и учились в школе, наши мальчики обязательно готовили для нас маленькие сюрпризы, подарочки. Поэтому праздник 8 Mарта я люблю всем сердцем. Нашим замечательным дамам хочу пожелать в этот светлый день только хорошего настрое­ния, прекрасных сюрпризов от сильной половины человечества, всех самых добрых и нежных слов!