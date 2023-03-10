Дату празднования Дня учителя изменили в Казахстане

Ранее День учителя в республике отмечали в первое воскресенье октября. Теперь же празднование этой даты синхронизировано со Всемирным днем учителей, отмечаемым 5 октября в более чем 100 странах мира.

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Профессиональный праздник педагогов – День учителя – будет отмечаться в Казахстане 5 октября. Соответствующее постановление приняло Правительство РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Согласно перечню государственных праздников, День учителя в республике отмечали в первое воскресенье октября. Теперь же празднование этой даты синхронизировано со Всемирным днем учителей, отмечаемым 5 октября в более чем 100 странах мира.

День учителя - это профессиональный праздник всех работников сферы образования. День, когда отмечаются роль и заслуги педагогов, их неоценимый вклад в развитие общества.

По данным Министерства просвещения, на сегодня в Казахстане работают 556 тыс. педагогов дошкольного, среднего, технического и профессионального образования.

Исторической предпосылкой для учреждения Всемирного дня учителей стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже Специальная межправительственная конференция о статусе учителя. В результате представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей». Впервые Всемирный день учителей был отпразднован 5 октября 1994 года.