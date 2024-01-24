Дайте спецпособие!

Общество
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Елена Мартынова

Более двухсот жителей Карагандинской области, которые много лет проработали на вредных производствах, уже оформили специальное социальное пособие.

фото из архива "КП"

В целом по республике заявки на него одобрены более тысяче казахстанцев. Такие данные озвучила представитель Министерства труда и соцзащиты населения Анархан Дюсенова в Караганде. Здесь она провела встречу с работниками компании Qarmet (бывшее АО «АрселорМиттал Темиртау»).

Шахтерам и металлургам напомнили, что получить спецсоц­выплату могут те, кто достиг 55-летнего возраста, уволился с вредного производства и имеет профессиональные пенсионные отчисления в ЕНПФ в течение 84 месяцев и более.

Есть две категории получателей спецпособия. К первой относятся те, кто уже не работает на вредном производстве, но соответствует всем требованиям. Выплата им осуществляется из двух источников – республиканского бюджета и ЕНПФ. Для ее назначения заявителю нужно обратиться в ЦОН, имея при себе удостоверение личности.

Вторая категория – это работники вредных производств, которые намерены уволиться или перейти на легкий труд. Спецпособие для них формируется из четырех источников: за счет работодателя, страховой компании, ЕНПФ и республиканского бюджета. Для его назначения не нужно обращаться в ЦОН. Заявку подаст кадровая служба предприятия, когда получит от работника заявление на увольнение или перевод на легкий труд.

Что касается компании Qarmet, то здесь уже более 200 шахтеров и металлургов изъявили желание получать спецвыплату. Одни для этого готовы уйти с опасного производства, другие хотят перевестись на работу с легкими условиями труда.

#пособие #ЕНПФ #вредные условия #QARMET #спецсоц­выплата

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