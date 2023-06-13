Дебютную историческую комедию снимают в Казахстане

Культура, Кино, Звезды, История
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Впервые в Казахстане на большой экран выйдет историческая комедия. Сегодня стартовали съемки полнометражной ленты «Белгiсiз батырлар» («Неизвестные батыры»), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на продюсерский центр Qazaq Media.  

Фото: продюсерский центр Qazaq Media

Сюжет перенесет зрителя в XVIII век во времена великого Анракайского сражения. Именно оно стало ключевым моментом в многолетней казахско-джунгарской войне.

Как и 200 лет назад, всё действие развернется буквально в 20 километрах от современного Алматы.

«Мне очень понравилась идея авторов наложить комедийный сюжет на исторический фактаж. В США и Европе используют такой нестандартный подход для того, чтобы рассказывать в интересной форме о важных исторических событиях. Рад, что теперь так делают и в Казахстане», – поделился главный герой фильма Рамазан Амантай.

Битва, о которой расскажут создатели фильма, считается одной из самых знаменитых в истории казахов. В Анракайском сражении объединились все 3 казахских жуза, а возглавил 30-тысячную армию легендарный Богенбай батыр.

«Считается, что именно сплочение казахов в единое войско позволило переломить ход истории и положить начало гибели Джунгарского ханства. Это событие и вдохновило нас на создание киноленты «Белгiсiз батырлар». Но она не про великих батыров, а про великий казахский народ, про силу нашего единства. И про отличное чувство юмора казахов, которое помогало не падать духом даже в самые тяжелые времена», – рассказал автор сценария, продюсер и шоураннер проекта Сакен Токтагулов.

История, якобы произошедшая в исторических реалиях, полностью придумана сценаристами. Она о единстве, любви, мире, чести, обмане, простых людях и их непростых отношениях. Всё это рассказано с великолепным степным юмором.

«Казахская комедия – это как отдельный вид искусства. Наверное, особенность нашего юмора как раз в его смысловой нагрузке. Шутки заставляют тебя и смеяться до слез, и задумываться одновременно. Все они, как в хорошем айтысе, острые и на злобу дня», – отметила продюсер Сауле Дуркеева.

Несмотря на комедийный жанр, создатели «Белгiсiз батырлар» обещают, что визуально фильм не будет уступать масштабным историческим кинолентам. Команда максимально серьезно относится к воссозданию казахского аула, ставке джунгарского хана, художественных образов и легендарных битв.

«Мы впервые в Казахстане снимаем историческую комедию с таким размахом. Авторов «Белгiсiз батырлар» вдохновили шикарные работы наших французских коллег «Миллион лет до нашей эры» и «Астерикс и Обеликс». Это семейное кино, которое доставит удовольствие как детям и молодежи, так и взрослому зрителю», – заверил директор продюсерского центра Qazaq Media Александр Аксютиц.

Главные роли в кинокартине исполнят звезды отечественного кино Рамазан Амантай, Айнур Ильясова, Нурдаулет Шертим, Индира Сабирова, Адильжан Шомбалов, Кумар Лукманов, Максат Мамраимов.

Перед съемками все они прошли курс по верховой езде и мастерству владения оружием.

Режиссер-постановщик ленты – известный клипмейкер Мерей Маханов. Это его дебют в полнометражном кино. Продюсеры специально искали на эту позицию креативного специалиста, способного задать проекту современную молодежную динамику.

«У нас отличная команда. Например, автор фильма Сакен Токтагулов – создатель самого популярного веб-сериала на казахском языке «Қарапайым қайрат». Художник-постановщик Улан Айбергенов – один из лучших спецов в Казахстане по масштабным историческим реконструкциям, а работы художника по костюмам Жанар Раимовой за счет своей доскональной точности моментально погружают в эпоху великих ханов и батыров», – подчеркнула продюсер Шолпан Батырбаева.

Над проектом работают сразу 3 продюсерские компании: SKL Production, SunRay Production и Qazaq Media. Съемки завершатся в середине июля. И уже 28 сентября «Белгiсiз батырлар» выйдет на экраны во всех кинотеатрах Казахстана.

 

#культура #звезды #кино #история Казахстана #история #комедия

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