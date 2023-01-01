Дед Мороз с балкона

Почему-то специалистам учебной части университета нравилось ставить в расписание зимних сессий 31 декабря и 1–2 января. И мы с преподавателями договаривались о сдаче экзаменов 30 декабря. Пусть и по три экзамена и зачета в день, но зато иногородние могли встретить Новый год с родными. Мозги закипали у всех, но сессию надо было сдать во чтобы то ни стало.

Последний экзамен – радиожурналистика. И у нашей Аязбаевой, как водится, все вылетело из головы. Преподаватель посмотрел на нее поверх очков и сказал: «Морозова, придешь 1 января».

Айгуль из Урджарского района, до него на автобусе из Семея почти 10 часов езды. Билет куплен, мама ждет. Ушла расстроенная. Чтобы как-то ее развеселить, мы договорились с девочками, что придем к ней на Новый год.

Вечер 31 декабря. За стеной шумят соседи Айгуль, а мы, как можем, ее утешаем. Так бы, наверное, и просидели до утра с кислыми физиономиями, но вздрогнули мы от стука балконной двери. Прибежали на кухню и заорали – там стоял... Дед Мороз. Все как надо – белая борода, красный халат, шапка, мешок, посох. Но квартира, которую снимала Айгуль, находилась на восьмом этаже! Дед Мороз посмотрел на нас и сказал: «Помогите, девочки!».

Оказалось, что соседи вызвали в новогоднюю ночь Деда Мороза с альпинистским снаряжением. По сценарию он должен был попасть к ним в квартиру через балкон. Но кто-то из гостей закрыл балконную дверь. Заприметив, что соседский балкон открыт, Деду Морозу приш­лось на ходу менять сценарий. Так он очутился на кухне у Айгуль. Деда Мороза мы отправили обратно, а Айгуль, несмотря на ее сопротивление, нарядили Снегурочкой. Подходящего костюма не было, нашли в шкафу голубое платье в горошек, заплели в косу мишуру и сочинили историю о разбойниках.

Ровно в полночь к соседям постучали. Девушка с грустным лицом сообщила, что она Снегурочка, но по дороге на них напали, она осталась без шубки, сапожек и дедушки. Гости вначале ничего не поняли, а затем начали звать Деда Мороза. Айгуль подбежала к балконной двери, вскрикнув: «Да вот же он!». Гостям сюрприз понравился. После поздравлений, песен и плясок Дед Мороз засобирался, и тут кто-то сказал: «С Дедом Морозом рассчитались, а как же Снегурочка? Морозова, неси зачетку!»

Как оказалось, среди гостей был и тот самый строгий преподаватель, которого мы в шумной компании и не признали сразу. Так на новогодние праздники, пусть и с опозданием, Айгуль домой попала.

Но история имела продолжение, теперь Морозова – настоящая фамилия Айгуль. Дед Мороз оказался вполне симпатичным Сергеем Морозовым. Вместе они уже 20 лет.