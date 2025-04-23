Фото: пресс-служба Правительства

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова министр энергетики Ерлан Аккенженов озвучил проблему растущего дефицита сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке, сообщает Kazpravda.kz

По словам министра, Минэнерго ежемесячно распределяет порядка 130 тыс. тонн сжиженного газа по регионам страны.

Однако этого объема недостаточно - текущая потребность превышает предложение на 25-30 тыс. тонн, что составляет около 23%.

Основной причиной растущего спроса стало активное увеличение числа автомобилей с газобаллонным оборудованием.

По данным МВД, в 2024 году количество таких транспортных средств достигло 677 тыс. единиц, что на 16% больше по сравнению с прошлым годом (582 тыс.).

Дополнительное давление на рынок создает ценовая привлекательность этого вида газа.

Из-за установленных низких оптовых цен наблюдается массовый переход автолюбителей на газ, особенно в приграничных регионах, где топливо значительно дешевле, чем в соседних странах. Это также стимулирует неконтролируемый рост потребления и повышает риск нелегального вывоза топлива.