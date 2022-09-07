Дефицит пожарных постов

Совещание в акимате Актюбинской области по вопросам прохождения пожароопасного периода началось со слов благодарности предпринимателям и студентам-волонтерам за помощь в формировании и отправке первого каравана с гуманитарной помощью для пострадавших от природных пожаров в Костанайской области.

Особо было отмечено, что поддержка была согласована с руководством соседней области и будет продолжена.

Между тем в самой Актюбинской области также сохраняется высокая пожароопасность. Крупные природные пожары произошли на минувшей неделе в Мартукском, Айтекебийском, Хобдинском и Хромтауском райо­нах. Ранее горела степь сразу в семи районах. Причины, ущерб и виновные лица устанавливаются следственными мероприя­тиями, сообщил руководитель департамента по ЧС Маргулан Аманбаев. Для борьбы с огнем в селах действуют 322 добровольных противопожарных формирования, в составе которых 2 100 человек. За восемь месяцев на территории региона зарегистрировано 379 пожаров.

Заслушав доклад, аким облас­ти Ералы Тугжанов обратил внимание на недостаточную оснащенность формирований и поручил акимам районов и города Актобе обеспечить стопроцентное исполнение плана по закупу для добровольцев пожарных мотопомп, подвесных огнетушителей, спецодежды и прицепных бочек для пожаротушения. Также поручено активизировать обеспечение населенных пунктов пожарными резервуарами, актуализировать информацию о состоянии противопожарной техники и сооружений в каждом районе. Особо важно не допускать распространения недостоверной информации, в связи с чем будет усилено своевременное информирование населения при возникновении ЧС.

Кроме того, поставлена задача создать на территории облас­ти 14 недостающих пожарных постов. Действующие 36 удовлетворяют потребность лишь на 74,4%.