В Казахстане продолжается масштабная реализация национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», направленного на развитие медицинской инфраструктуры, повышение качества и доступности медицинской помощи для жителей сельской местности. В рамках проекта предусмотрено расширение кадрового потенциа­ла сельской медицины: в села дополнительно привлечены более 1 100 врачей и 2 500 специалистов среднего звена. Среди них – и резиденты, и молодые специалисты нашего центра. Их распределение по регионам осуществляется с местными исполнительными органами. Это отвечает задаче Президента по выравниванию доступности специа­лизированной медицинской помощи для населения всей страны.

КНЦДИЗ системно проводит циклы повышения квалификации для врачей регионов по актуальным вопросам, среди которых: диагнос­тика и лечение ВИЧ-инфекции, ведение пациентов с инфекциями, передающимися половым путем, современные подходы к терапии хронических дерматозов. Эти прог­раммы позволяют практикующим врачам постоянно обновлять знания и снижают кадровый дефицит за счет повышения профессионального уровня специалистов на местах.

В рамках резидентуры и курсов повышения квалификации акцентируется внимание на знании клинических протоколов и алгоритмов назначения лекарственных средств, включая биологическую терапию при тяжелых дерматозах. Это напрямую связано с поручением Президента по совершенствованию сис­темы лекарственного обеспечения.

Современные реалии требуют от врача не только клинических навыков, но и широкой междисциплинарной подготовки. Поэтому в процессе обучения в КНЦДИЗ большое внимание уделяется этике, коммуникации с пациентом и использованию цифровых технологий в медицине. Это делает будущих специалистов более гибкими и готовыми к вызовам современной практики.