Дефицит врачей на селе – проблема решаемая
Санимбала Оспанова, заведующая отделом послевузовского и дополнительного образования Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК
В своем Послании Президент делает ставку на усиление кадрового потенциала, в том числе в сфере здравоохранения. В Казахском научном центре дерматологии и инфекционных заболеваний (КНЦДИЗ) формированию кадрового потенциала для регионов и сельской местности уделяют особое внимание. Здесь активно ведут подготовку резидентов по специальности «дерматовенерология взрослая, детская», в том числе за счет государственного образовательного гранта.