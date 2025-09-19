Дефицит врачей на селе – проблема решаемая

За строкой Послания
76
Санимбала Оспанова, заведующая отделом послевузовского и дополнительного образования Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК

В своем Послании Президент делает ставку на усиление кадрового потенциала, в том числе в сфере здравоохранения. В Казахском научном центре дерматологии и инфекционных заболеваний (КНЦДИЗ) формированию кадрового потенциала для регионов и сельской местности уделяют особое внимание. Здесь активно ведут подготовку резидентов по специальности «дерматовенерология взрослая, детская», в том числе за счет государственного образовательного гранта.

инфографика Павла Цедилина

В Казахстане продолжается масштабная реализация национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», направленного на развитие медицинской инфраструктуры, повышение качества и доступности медицинской помощи для жителей сельской местности. В рамках проекта предусмотрено расширение кадрового потенциа­ла сельской медицины: в села дополнительно привлечены более 1 100 врачей и 2 500 специалистов среднего звена. Среди них – и резиденты, и молодые специалисты нашего центра. Их распределение по регионам осуществляется с местными исполнительными органами. Это отвечает задаче Президента по выравниванию доступности специа­лизированной медицинской помощи для населения всей страны.

КНЦДИЗ системно проводит циклы повышения квалификации для врачей регионов по актуальным вопросам, среди которых: диагнос­тика и лечение ВИЧ-инфекции, ведение пациентов с инфекциями, передающимися половым путем, современные подходы к терапии хронических дерматозов. Эти прог­раммы позволяют практикующим врачам постоянно обновлять знания и снижают кадровый дефицит за счет повышения профессионального уровня специалистов на местах.

В рамках резидентуры и курсов повышения квалификации акцентируется внимание на знании клинических протоколов и алгоритмов назначения лекарственных средств, включая биологическую терапию при тяжелых дерматозах. Это напрямую связано с поручением Президента по совершенствованию сис­темы лекарственного обеспечения.

Современные реалии требуют от врача не только клинических навыков, но и широкой междисциплинарной подготовки. Поэтому в процессе обучения в КНЦДИЗ большое внимание уделяется этике, коммуникации с пациентом и использованию цифровых технологий в медицине. Это делает будущих специалистов более гибкими и готовыми к вызовам современной практики.

#послание #Послание Президента

Популярное

Все
Водные ресурсы на цифровой платформе
Казахстан развивает сотрудничество с ИСЕСКО
Мир – главное богатство, универсальная ценность и общая ответственность
Программа «Адал азамат» показала свою эффективность
ИИ – наш партнер, а не замена учителю
Преемственность поколений
Цифровизация улучшает экономику нефтепереработки
Дефицит врачей на селе – проблема решаемая
Говорят участники съезда
Торгай возродит дорога
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
Аида Балаева выступила в поддержку сохранения независимости и чистоты культурного пространства
Обсужден проект строительства ТЭЦ
День кино отмечают в Казахстане
Инфляция в пределах 10-11%: тарифы на комуслуги останутся стабильными
Сентябрь – время основных уборочных работ в зерносеющих регионах республики
Международный театральный фестиваль проходит в Жезказгане
Педагогов обучили работе по программе «Адал азамат»
Чтобы скорая помощь приехала быстро
Мир и будущее – через право
Глава государства принял генпрокурора Берика Асылова
10 человек погибли в ДТП на трассе в Мангистауской области
Низкая отдача от бюджетных средств признана системной проблемой
Новый ресурсный центр для особенных детей
Диалог через искусство
Стройматериалы по евростандарту
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов

Читайте также

ИИ – наш партнер, а не замена учителю
Цифровизация улучшает экономику нефтепереработки
Новые драйверы развития регионов
«Ауыл аманаты»: фильтр для сомнительных бизнес-проектов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]