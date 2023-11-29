Дегустация детского меню

Напомним, нынешней осенью был выявлен ряд нарушений в сфере школьного общепита региона.

Так, в начале октября в школе села Жандосово Карасайского района младшеклассникам выдали йогурт, срок годности которого истек… два года назад! Родители учащихся вмес­те с сельскими активистами подняли в социальных сетях шум, отметив, что просроченные молочные продукты весьма опас­ны, могут привести к серьезным отравлениям и болезням. По решению районного отдела образования к директору школы применили дисциплинарное взыскание. Расторгнут контракт с предпринимателем, поставлявшим продукты в учебное заведение.

Чуть позже похожий случай произошел в селе Туздыбастау Талгарского района, где члены родительского комитета, нагрянув с проверкой в школьную столовую, обнаружили 60 пачек просроченного кефира. Продукт вернули поставщику, усилен контроль над питанием школяров.

Тем временем в селе Караой Илийского района дети стали отказываться от бесплатных обедов, жалуясь на невкусные блюда. В ответ на претензии родителей и ребят бракеражная комиссия во главе с директором школы, осуществляющая мониторинг качест­ва питания учащихся, обе­щала регулярно проверять ассортимент продуктов и блюд, устранить все выявленные недочеты.

На днях в Конаеве представители местных властей инициировали масштабную проверку школьных столовых на предмет их соответствия санитарным нормам. По данным пресс-службы акимата города, в областном центре и прилегающих селах расположено 16 школ. Горячим питанием обеспечены около 6 500 учащихся начальных классов и детей из малоимущих семей.

Комиссия, в состав которой, помимо чиновников, вошли члены городского родительского комитета, проинспектировала работу столовых шести школ. Ревизоры продегустировали блюда и напитки, приготовленные поварами на обед, а также ознакомились с документацией арендаторов столовых. Как отметила в ходе рейда заместитель акима города Конаева Сауле Нурсолтанова, сегодня многие школьные кухни превратились в частный бизнес, в их адрес поступает немало нареканий. В отдельных случаях предприниматели арендуют сразу по четыре-пять столовых, что недопустимо.

– Здоровье детей – наше главное богатство, – подчеркнула глава комиссии. – Работники сферы школьного общепита должны соблюдать ряд необходимых требований. Это обеспечение качества приготовления пищи, условий транспортировки и хранения продуктов питания, соблюдение правил личной гигиены.

По решению горакимата, в школах областного центра установлено единое меню. Как показал первый рейд, серьезных нарушений в работе школьных столовых не выявлено. Качество блюд на уровне нормы, в двух учебных заведениях даны указания увеличить калорийность продуктов.

В эти же дни акиматом области был организован пресс-тур по Илийскому, Карасайскому и Талгарскому районам, в ходе которого журналисты ознакомились с работой ряда объектов школьного общепита. К мониторингу качества питания, безопасности пищевых продуктов в столовых и буфетах школ подключаются родительские комитеты, советы опекунов, представители санэпидслужбы, управления образования, а также депутаты маслихатов.