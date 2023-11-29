Дегустация детского меню

Общество
817
Асет Калымов

В Алматинской области началась проверка школьных столовых на предмет их соответствия санитарным нормам.

фото пресс-службы акимата города Конаева

Напомним, нынешней осенью был выявлен ряд нарушений в сфере школьного общепита региона.

Так, в начале октября в школе села Жандосово Карасайского района младшеклассникам выдали йогурт, срок годности которого истек… два года назад! Родители учащихся вмес­те с сельскими активистами подняли в социальных сетях шум, отметив, что просроченные молочные продукты весьма опас­ны, могут привести к серьезным отравлениям и болезням. По решению районного отдела образования к директору школы применили дисциплинарное взыскание. Расторгнут контракт с предпринимателем, поставлявшим продукты в учебное заведение.

Чуть позже похожий случай произошел в селе Туздыбастау Талгарского района, где члены родительского комитета, нагрянув с проверкой в школьную столовую, обнаружили 60 пачек просроченного кефира. Продукт вернули поставщику, усилен контроль над питанием школяров.

Тем временем в селе Караой Илийского района дети стали отказываться от бесплатных обедов, жалуясь на невкусные блюда. В ответ на претензии родителей и ребят бракеражная комиссия во главе с директором школы, осуществляющая мониторинг качест­ва питания учащихся, обе­щала регулярно проверять ассортимент продуктов и блюд, устранить все выявленные недочеты.

На днях в Конаеве представители местных властей инициировали масштабную проверку школьных столовых на предмет их соответствия санитарным нормам. По данным пресс-службы акимата города, в областном центре и прилегающих селах расположено 16 школ. Горячим питанием обеспечены около 6 500 учащихся начальных классов и детей из малоимущих семей.

Комиссия, в состав которой, помимо чиновников, вошли члены городского родительского комитета, проинспектировала работу столовых шести школ. Ревизоры продегустировали блюда и напитки, приготовленные поварами на обед, а также ознакомились с документацией арендаторов столовых. Как отметила в ходе рейда заместитель акима города Конаева Сауле Нурсолтанова, сегодня многие школьные кухни превратились в частный бизнес, в их адрес поступает немало нареканий. В отдельных случаях предприниматели арендуют сразу по четыре-пять столовых, что недопустимо.

– Здоровье детей – наше главное богатство, – подчеркнула глава комиссии. – Работники сферы школьного общепита должны соблюдать ряд необходимых требований. Это обеспечение качества приготовления пищи, условий транспортировки и хранения продуктов питания, соблюдение правил личной гигиены.

По решению горакимата, в школах областного центра установлено единое меню. Как показал первый рейд, серьезных нарушений в работе школьных столовых не выявлено. Качество блюд на уровне нормы, в двух учебных заведениях даны указания увеличить калорийность продуктов.

В эти же дни акиматом области был организован пресс-тур по Илийскому, Карасайскому и Талгарскому районам, в ходе которого журналисты ознакомились с работой ряда объектов школьного общепита. К мониторингу качества питания, безопасности пищевых продуктов в столовых и буфетах школ подключаются родительские комитеты, советы опекунов, представители санэпидслужбы, управления образования, а также депутаты маслихатов.

#школа #школьники #столовая #меню #дегустация

Популярное

Все
«Уэмбли» для сельчан
Целебное печенье с экстрактом тополя придумали ученые Kozybayev University в Петропавловске
Очередной «сбрасыватель» мебели привлечен к ответственности в Актау
В районе Турара Рыскулова распахнула двери новая школа на триста мест
Газовый долгострой
Принцип недоверия
Около ста случаев мошенничества в Сети выявили полицейские Казахстана за время трехдневной акции Hi-tech
За последние два года в сфере госзакупок предотвращено неэффективное расходование бюджетных средств на более чем 67 млрд тенге
Песочницы за два миллиарда
Укрепление единства
В городе горе – гололед
«Я прививки не боюсь...»
Добро пожаловать в Улытау!
По признакам сепаратизма
«Выйти на новый уровень развития без атомной энергетики не получится!»
Чтобы «летать» по Сети
Особенный я!
Аудит проверил стройку
Работники будущего
Центр генерации новых идей
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юрист в Караганде
Шоу продолжается: мюзикл «Джулия» презентовали в Астане
О состоянии выброшенного из окна ребенка в Шымкенте сообщили медики
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
Лукашенко встретил Токаева во Дворце Независимости
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Непогоду прогнозируют синоптики в ближайшие дни
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности
ХАМАС освободил первую группу израильских заложников
Столичный таксист выманил у индийца 45 тыс. тенге
Паралимпиец Оскар Писториус добился условно-досрочного освобождения
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Сколько этносов проживает в Казахстане
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Подвиг снайпера Курбатовой
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок

Читайте также

Семейных дебоширов возьмут под контроль
«Я прививки не боюсь...»
Укрепление единства
За последние два года в сфере госзакупок предотвращено неэф…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]