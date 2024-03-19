Масштабные соревнования пройдут в Астане в День национального спорта

Спорт
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Дана Аменова
Корреспондент

Подробнее об этом рассказали в Минтуризма, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ АдильбекТауекелов

По данным ведомства, 20 марта в рамках празднования Наурыз мейрамы в столичном конно-спортивном комплексе «Арғымақ» состоится праздничное мероприятие «Наурызнама: Ұлттық спорт күні», посвященное Дню национального спорта.  

«В рамках праздничного мероприятия запланированы показательные выступления по көкпар, аударыспақ, теңге ілу, қыз қуу и мастер-классы по тоғызқұмалақ и асық ату.  Гостям будут продемонстрированы казахская порода тазы, беркуты, а также состоятся ярмарка ремесленников, чествование ветеранов национального спорта и праздничная концертная программа», — пишут в распространенном пресс-релизе.  

Мероприятие организовано Ассоциацией национальных видов спорта РК совместно с акиматом Астаны при поддержке Минтуризма. Оно пройдет по адресу: конно-спортивный комплекс «Арғымақ», г. Астана, Рождественская трасса, 3.

Время: 20 марта (среда), начало в 10.00 ч. Дресс-код: национальная одежда. Вход свободный.

#Астана #Наурыз #соревнования #Спорт #виды #Минтуризма

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