Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Происшествия
Декретница разносила наркотики во время прогулок с ребенком в ВКО

Спецоперацию по задержанию наркоторговца провели в Талдыкоргане. Полицейские изъяли у него рекордные 8 тысяч доз "синтетики", готовых к употреблению. А еще - целый арсенал: обрезы, ружья и боеприпасы к ним. А на востоке страны "зельем" приторговывала мамочка в декрете. В полиции говорят, не смотря на ужесточение законодательства, наркокартели не сдаются и находят все новые способы изготовления и сбыта своего незаконного товара, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Astanatv.kz.

Восемь тысяч доз отравы не дойдут до своего покупателя. Талдыкорганского наркодилера взяли с поличным при сбыте мефедрона. Это сильнодействующий синтетический наркотик. Выяснилось, что торговля бойко велась через интернет. Также в ходе спецоперации в доме задержанного обнаружили незарегистрированное оружие. Следствие проверяет причастность мужчины к другим преступлениям. И выясняет, откуда дилер получал свой незаконный товар. Возбуждено два уголовных дела.

В этой квартире в укромных местах полицейские обнаружили приготовленные к продаже пакеты с марихуаной. Женщина в декретном отпуске решила подзаработать. Часть наркотиков разносила сама, гуляя с малышом. Были и "ночные покупатели", которые приходили сами.

Сначала операторам центра видеонаблюдения показалось, что парень вышел на площадку позаниматься спортом. Но быстро стало понятно: в песочнице молодой человек устроил тайник. Так называемый закладчик, а теперь такая должность есть в наркобизнесе, спрятал несколько доз, сфотографировал и отправил локацию по интернет-каналу покупателям.

"Можно с помощью видео- и фотофиксации отслеживать преступников, правонарушителей поминутно и задержать преступника по горячим следам", - отметил начальник управления административной полиции ДП ВКО Еркын Ануарбеков.

По горячим следам задержан и житель Семея. Пакетами с зельем были буквально нашпигованы его дом и баня. Также в кармане у мужчины нашли гашиш. В отделе полиции на допросе подозреваемый уже дал признательные показания.

"По факту незаконного обращения с наркотическими средствами, психотропными веществами и их аналогами без цели сбыта в отношении 44-летнего жителя города Семей начато досудебное расследование по ст. 296 ч. 2 УК РК. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 40 суток", - сообщила и.о. руководителя управления внутренних и внешних коммуникаций ДП ВКО Татьяна Карпова.

По данным МВД, только с начала года изъято свыше 33 килограммов готовых к употреблению наркотиков. Почти половина - так называемая синтетика. Под нее даже пришлось переписывать законодательство: наркотическими признаны еще 115 веществ.

Как говорят стражи порядка, это значительно упростило контроль за оборотом новых видов "зелья". В ведомстве отмечают еще одну тенденцию: наркодельцы переориентировались с зарубежной контрабанды на производство внутри страны. Только в этом году ликвидировано 8 нарколабораторий в столице, Алматы, Алматинской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях.


Источник: https://astanatv.kz/index.php/ru/news/68482/
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