Дело 15-летних вымогательниц из Алматинской области будут рассматривать в суде

По информации главы областного ДП Бауржана Аленова, уже наказали родителей школьниц, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники полиции Карасайского района установили и привлекли к ответственности родителей несовершеннолетних девочек, причастных к вымогательству денег у 15-летней школьницы. В рамках расследования выяснилось, что школьницы оказывали психологическое давление на свою ровесницу, требуя у неё деньги.

Глава областного ДП Бауржан Аленов сообщил о том, что родителей правонарушительниц привлекли к ответсвенности.

«Учитывая возраст школьниц, полиция провела работу по привлечению к ответственности их родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Данный факт был зарегистрирован в УП Карасайского района, материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения», - сообщил Бауржан Аленов.

На данный момент сотрудники ювенальной полиции продолжают профилактические мероприятия, направленные на обеспечение полноты и объективности расследования, а также предотвращения подобных случаев в будущем.

Факт вымогательства зарегистрирован в УП Карасайского района, а материалы дела переданы в суд.