В АФМ поступили дела блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, которых обвиняют в проведении незаконной лотереи в соцсетях, сообщает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/zhanabylov_e/

Заместитель председателя АФМ Женис Елемесов на брифинге в Сенате проинформировал о ходе уголовного дела, возбужденного в отношении супругов-блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой. Оно квалифицируется по части 1 статьи 214 УК РК как незаконное предпринимательство.

Спикер отметил, что расследование началось недавно, после получения соответствующих материалов из суда. Предполагаемый срок завершения следственных действий составит около двух месяцев. Подтверждено, что оба фигуранта дела находятся на территории Казахстана.

«Расследование находится на начальной стадии. По мере поступления новой информации мы будем ее предоставлять. Дело было зарегистрировано в последние дни, после того как в понедельник суд рассмотрел апелляцию и передал нам материалы», – пояснил Женис Елемесов.

Напомним, 15 сентября в столичном административном суде рассмотрели дела семейной четы - блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой. Их действия ранее оценивались как административные нарушения.