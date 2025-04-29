Только сильные духом люди решатся на это. В заводских цехах шумно и грязно, редко, но случаются производственные аварии. В годы Великой Отечест­венной войны доменщики, сталевары и прокатчики помогали армии приближать победу: давали металл для снарядов, танков и самолетов. Об этом хорошо знает житель Темиртау Арман Мухаметхан. Он, сын военного, не пошел по стопам отца, зато посвятил себя не менее мужественной профессии – стал металлургом.

Арман работает газовщиком доменной печи – той самой, где выплавляют чугун, из которого потом получают сталь различных марок.

– Работаю на Карметкомбинате почти 14 лет, – рассказывает он. – Моя работа заключается в контроле процесса выплавки чугуна. Слежу за загрузкой домны, подачей холодного и горячего дутья, за давлением в печи. Да, многие технологические процессы сейчас автоматизированы, но это не исключает вмешательство человека. Я выхожу к печи, слежу за выпуском жидких материалов плавки. На глаз могу определить, как «идет» домна: холодная она или горячая, нужно ли что-то добавить и убавить по шлаку и чугуну.

В доменном цехе происходит зарождение будущей стали. Расплавленный металл, полученный в домне, сливают в огромные чугуновозные ковши и отравляют в конвертерный цех. Там жидкий чугун продувают воздухом и кислородом, добавляют в него реагенты и получают сталь определенных марок. К примеру, хром делает ее прочнее, никель предохраняет от коррозии, кобальт увеличивает жаропрочность. А вот если переборщить с фосфором, то сталь становится хрупкой и не выдерживает воздействия низких температур. Существует мнение, что знаменитый «Титаник» пошел ко дну из-за высокого содержания фосфора в том металле, из которого был сделан корпус лайнера.

Но вернемся к нашему герою. Арман Мухаметхан рассказывает, что с выбором профессии ему помог определиться отец. Он посоветовал сыну стать металлургом, хотя при этом мечтал о продолжении военной династии. Арман же устал от постоянных переездов, смены школ, домов и друзей. И потому не хотел такой жизни для своей будущей супруги и детей.

– Военным бы я точно не стал, – уверенно говорит металлург. – Считаю, что дети должны сами выбирать, кем им быть. Своих детей в выборе профессии ограничивать тоже не стану. Каждый должен заниматься любимым делом. Если тебе нравится твоя работа, то ты счастливый человек. Я, например, всегда хотел быть ближе к технике. Поэтому сейчас в свободное время занимаюсь ремонтом компьютеров, ноутбуков и смартфонов.

Арман окончил Карагандинский индустриальный университет и в 2011 году устроился на Карметкомбинат. На производстве за новичком закрепили наставника – горнового доменной печи Алексея Манжоса, который обучил его азам профессии. А первым мастером в его бригаде был Андрей Замятин. Благодаря ему молодой металлург уяснил, как происходит технологический процесс выплавки чугуна и как им нужно управлять. Буквально через год Арман освоился, стал чувствовать себя уверенно у доменной печи.

Работа металлурга считается тяжелой и вредной. Представители этой мужественной профессии вынуж­дены трудиться в цехах при воздействии шума, вибрации и высоких температур, дышать пылью и газами, которые пагубно влияют на здоровье. Наш герой знает об этом не понаслышке. Несчастных случаев на работе с ним не бывало, а вот производственная авария на его глазах происходила.

– Прорвало шахту доменной печи, – вспоминает Арман Мухаметхан. – Домна ведь большая, она, можно сказать, лопнула, и из нее высыпался весь загруженный материал. Такое происходит чаще всего из-за высокой изношенности печи. К счастью, тогда никто не пострадал, но авария была серьезная. На устранение ее последствий уходит много времени, потому как домна огромная. Получается, печь простаивает, а это убытки для предприятия. В моей практике такая авария случилась только один раз, еще в то время, когда Карметкомбинат принадлежал иностранному инвестору.

В бригаде Армана на доменной печи работают 16 человек – это машинисты загрузки, крановщицы, горновые и газовщики. Почти все они – специалисты с большим опытом. Лишь один коллега – молодой металлург. Арман Мухаметхан считает, что коллектив Карметкомбината нужно омолаживать. Сейчас компания «Qarmet», которой принадлежит промышленный гигант, принимает на работу новичков, однако молодежь не торопится становиться металлургами.

– В Казахстане объявлен Год рабочих профессий, и это правильно, – рассуждает Арман Мухаметхан. – Юристов и финансистов у нас хватает, а на рабочие специальности молодежь идет неохотно. Например, в нашем Карагандинском индустриальном университете ежегодно на специальность «металлургия» поступают три-четыре человека. Это очень мало. В результате комбинату не хватает работников. Надо поднимать престиж профессии металлурга. Да, работа у нас сложная, но стабильная и хорошо оплачиваемая. Недавно работодатель выдал нам 13-ю зарплату. И это тоже важно, потому что мотивирует людей работать и выполнять план.