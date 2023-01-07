Дело Масимова вернули в прокуратуру

Фото пресс-службы КНБ РК

Дело экс-начальника департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова павлодарский областной суд вернул в прокуратуру для устранения нарушений уголовно-процессуального законодательства, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

"По делу имеются существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства, а именно при описании распределения ролей между соучастниками не определена роль исполнителя и организатора. Непонятно, в результате каких преступных действий М., С. и Е. был причинен ущерб государству. Также в обвинительном акте непонятно, на какую сумму совершено хищение и был причинен ущерб. Вышеуказанные нарушения явились препятствием для назначения главного судебного разбирательства", – сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, досудебное расследование в отношении экс-начальника регионального департамента полиции Нурлана Масимова, его заместителя Дамира Сиразидимова и предпринимателя Евковича по подозрению в совершении тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений проводила Антикоррупционная служба по Павлодарской области.

Масимов и Сиразидимов обвиняются в получении взятки за покровительство при проведении госзакупок и подписании контрактов с аффилированными компаниями. Также они обвиняются в хищении бюджетных средств, предназначенных на приобретение арттехвооружения.