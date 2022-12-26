Дело Нурлана Масимова передали в суд

Общество
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Масимов и его сообщники обвиняются в хищении из бюджета 420 млн тенге, предназначенных на приобретение арттехвооружения.

Фото Антикоррупционной службы

Антикоррупционная служба по Павлодарской области завершила досудебное расследование в отношении экс-начальника областного департамента полиции генерал-майора полиции Н. Масимова, его заместителя Д. Сиразидимова и предпринимателя Е. Евкович по подозрению в совершении тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по противодействию коррупции.

Масимов и Сиразидимов обвиняются в получении взятки в сумме 90,3 млн тенге за покровительство при проведении государственных закупок и подписании контрактов с аффилированными компаниями.

Также они обвиняются в хищении бюджетных средств в сумме 420 млн тенге, предназначенных на приобретение арттехвооружения.

22 декабря прокуратурой области обвиняемые преданы суду, добавили в Антикоре.

13 июля ведомство сообщало о задержании Нурлана Масимова на границе при попытке бегства из Казахстана.

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