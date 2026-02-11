Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Материалы по делу о смерти Айгуль Сайлыбаевой планируют передать для дальнейшего разбирательства в правоохранительные органы РФ, сообщает Kazpravda.kz

Перенос разбирательства связан с невозможностью экстрадиции ключевых фигурантов из Москвы в Германию по причине их российского гражданства.

Напомним, летом 2024 года тело Айгуль Сайлыбаевой, в прошлом судьи Сарыаркинского районного суда Астаны, было найдено со следами насилия в пригороде немецкого Бенсхайма. На момент смерти женщина была беременна. Основными фигурантами дела следствие считает супруга погибшей Александра Донцова и его мать Наталью. Вскоре после трагедии они выехали в Россию, после чего МВД Казахстана объявило их в международный розыск.

Поскольку закон запрещает выдачу граждан РФ иностранным государствам, правоохранительные органы Германии инициировали передачу накопленной доказательной базы в Следственный комитет России. В Генпрокуратуре проинформировали, что дальнейшие шаги будут приняты с учетом ответа российской стороны и действующих межгосударственных норм.

«Нашим МВД возбуждено уголовное дело по факту истязания. В Российскую Федерацию направлено международное следственное поручение для установления гражданства обоих лиц. Как вы знаете, Россия, так же как и мы, не выдает своих граждан. После того как будет определено их гражданство, материалы уголовного дела будут переданы российской стороне, чтобы они понесли соответствующее наказание», – сказал на брифинге в Мажилисе заместитель генерального прокурора Казахстана Галымжан Койгельдиев.

Ранее Министерство иностранных дел РК опубликовало информацию о гражданке Казахстана, пропавшей за границей. Тело экс-судьи Айгуль Сайлыбаевой нашли в Германии.