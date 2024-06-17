Тело пропавшей экс-судьи из Казахстана нашли в Германии

Происшествия
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Министерство иностранных дел РК опубликовало информацию о гражданке Казахстана, пропавшей в Германии, сообщает Kazpravda.kz

Фото из личного архива брата Айгуль Каната Сайлыбаева

«Согласно информации криминальной полиции Германии, предоставленной Генеральному консульству Республики Казахстан во Франкфурте, 16 июня недалеко от города Бенсхайм было обнаружено тело женщины. Криминалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу. При этом, по устной предварительной информации полиции, по внешним признакам тело принадлежит гражданке РК Айгуль Сайлыбаевой», - говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что родные погибшей находятся в Германии и им оказывается вся необходимая консульско-правовая помощь.

«Правоохранительные органы ФРГ ведут соответствующие следственные мероприятия. Иная информация об этом деле не разглашается в интересах следствия», - добавили в МИДе.

Как сообщалось ранее, 40-летняя Айгуль Сайлыбаева работала судьёй Сарыаркинского района Астаны, а в последнее время жила с мужем, дочерью и свекровью в городе Бенсхайм на западе Германии. Утром 4 июня Сайлыбаева отвела дочь в детский сад, с тех пор её никто не видел.

По данным BILD, в воскресенье её тело нашли на карьере Эрлахе на окраине города. Труп был в пластиковом мешке, перед смертью женщина подверглась насилию. Сейчас над разгадкой убийства работают 35 следователей. В доме женщины прошли обыски.

Также немецкое издание сообщает, что одновременно с Сайлыбаевой пропала её 49-летняя свекровь Наталья Донцова. Известно, что 4 июня она забрала внучку из детсада и привела домой. С тех пор бабушку не видели. Ребёнка передали на попечение родственникам.

Брат Сайлыбаевой рассказал, что сестра жаловалась на домашнее насилие. Сейчас продолжаются поиски Донцовой и устанавливается связь между двумя исчезновениями.

#МИД #судья #Германия #труп #Айгуль Сайлыбаева

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