Тело пропавшей экс-судьи из Казахстана нашли в Германии

Министерство иностранных дел РК опубликовало информацию о гражданке Казахстана, пропавшей в Германии, сообщает Kazpravda.kz
«Согласно информации криминальной полиции Германии, предоставленной Генеральному консульству Республики Казахстан во Франкфурте, 16 июня недалеко от города Бенсхайм было обнаружено тело женщины. Криминалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу. При этом, по устной предварительной информации полиции, по внешним признакам тело принадлежит гражданке РК Айгуль Сайлыбаевой», - говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что родные погибшей находятся в Германии и им оказывается вся необходимая консульско-правовая помощь.
«Правоохранительные органы ФРГ ведут соответствующие следственные мероприятия. Иная информация об этом деле не разглашается в интересах следствия», - добавили в МИДе.
Как сообщалось ранее, 40-летняя Айгуль Сайлыбаева работала судьёй Сарыаркинского района Астаны, а в последнее время жила с мужем, дочерью и свекровью в городе Бенсхайм на западе Германии. Утром 4 июня Сайлыбаева отвела дочь в детский сад, с тех пор её никто не видел.
По данным BILD, в воскресенье её тело нашли на карьере Эрлахе на окраине города. Труп был в пластиковом мешке, перед смертью женщина подверглась насилию. Сейчас над разгадкой убийства работают 35 следователей. В доме женщины прошли обыски.
Также немецкое издание сообщает, что одновременно с Сайлыбаевой пропала её 49-летняя свекровь Наталья Донцова. Известно, что 4 июня она забрала внучку из детсада и привела домой. С тех пор бабушку не видели. Ребёнка передали на попечение родственникам.
Брат Сайлыбаевой рассказал, что сестра жаловалась на домашнее насилие. Сейчас продолжаются поиски Донцовой и устанавливается связь между двумя исчезновениями.