Верховный суд Нидерландов вынес решение по делу Стати

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Фото: worldnews.ru
Верховный суд Нидерландов признал недействительным решение Апелляционного суда Амстердама 2020 года о признании арбитражного решения в Нидерландах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.

Верховный суд Нидерландов установил, что Cтати обратились в ненадлежащий суд для рассмотрения дела и передал дело в Окружной суд Амсетрдама. Это решение было принято вскоре после того, как в Бельгии суд отказал в признании арбитражного решения и пришел к выводу, что Стати обманули не только арбитражный трибунал, но и суды, рассматривающие признание решения арбитража.

В новом судебном разбирательстве в Нидерландах Казахстан впервые сможет представить все материалы о мошенничестве Стати. Доказательства мошенничества Стати появлялись постепенно, и Казахстан неоднократно обращался к Стати с требованием представить все доказательства в голландский суд, что представило бы возможность суду провести надлежащую оценку. Таким образом, Стати регулярно не выполняя данное требование сознательно утаивали соответствующие доказательства от суда.

В новом разбирательстве Казахстан раскроет суду, как Стати ввел в заблуждение Апелляционный суд Амстердама во время разбирательства, чтобы скрыть свои мошеннические действия.

В Минюсте напомнили, что 16 ноября 2021 года Апелляционный суд Брюсселя пришел к выводу, что Стати совершали мошеннические действия до, в ходе и после арбитража. В частности, бельгийский суд постановил, что инвестиции Стати в Казахстан были осуществлены недобросовестно. Суд также пришел к выводу, что арбитражное решение, основанное на недобросовестных инвестициях, было получено мошенническим путем. По мнению суда, арбитражное решение не было отменено в месте арбитража, так как Стати сознательно ввели в заблуждение шведские суды.

Также было подтверждено, что модель поведения Стати в ходе судебных разбирательств включает систематическое утаивание доказательств и предоставление ложных заявлений, вводящих в заблуждение. В результате судебного решения в Бельгии был снят неправомерно наложенный арест на активы Национального Банка на сумму более 530 миллионов долларов США. В настоящее время Казахстан подал иск о возмещении убытков против Стати, требуя компенсации за весь ущерб, понесенный мошенническими действиями Стати, включая расходы на арбитраж.

Как сообщалось ранее, 2 декабря 2021 года Апелляционный суд Люксембурга вынес решение о приостановлении производства по делу о признании и приведении в исполнение арбитражного решения до завершения уголовного
расследования, начатого правоохранительными органами Люксембурга против Стати.

Необходимо отметить, что ранее в Нидерландах были заметны и разоблачены мошеннические действия, когда в январском решении 2018 года председатель окружного суда Амстердама вынес решение о том, что Стати нарушили свой долг говорить только правду перед судом. Впоследствии, в том же решении суд отменил незаконно наложенный арест на активы Национального банка Казахстана на сумму более 22 миллиардов долларов США.

Комментируя решение в Нидерландах, министр юстиции РК Марат Бекетаев сказал:

«Мы доказали, что Стати совершили мошенничество в Бельгии, в то время как власти Люксембурга инициировали уголовное расследование в отношении действий Стати. В настоящее время, в Нидерландах Верховный суд считает
важным, чтобы другой суд рассмотрел доказательства мошенничества Стати. Мы с нетерпением ждем возможности доказать новому голландскому суду то, что мы доказали в Бельгии – Стати совершили мошенничество до, во время и после арбитража, в результате чего арбитражное решение не может быть признано или приведено в исполнение».

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