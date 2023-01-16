Дело в отношении Нурлана Масимова приостановили

Представители Нурлана Масимова заявили, что в настоящее время обжалуют действия сотрудника ревизионной комиссии. В связи с этим дальнейшее рассмотрение суд приостановил.

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Бывший начальник Департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов, обвиняемый в коррупционных преступлениях, проходит еще по двум делам по статье административного кодекса. Но суд приостановил рассмотрение дел, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

В специализированном административном суде Павлодара рассматривают материалы в отношении Нурлана Масимова. Экс-начальник ДП Павлодарской области сейчас находится в следственном изоляторе в ожидании уголовного разбирательства по громкому коррупционному делу. Он также участвует в заседаниях административного суда, куда поступили два дела по ст. 234-1 КоАП РК. Она предусматривает штраф в размере 100 МРП для руководителей госорганов, допустивших нарушения бюджетного законодательства.

Как следует из документов судебной базы, протокол о правонарушениях, допущенных Масимовым в бытность начальником полиции, составлен специалистом областной ревизионной комиссии. Эти два дела судом были объединены в одно. Сегодня, 16 января, представители Нурлана Масимова заявили, что в настоящее время обжалуют действия сотрудника ревизионной комиссии. В связи с этим дальнейшее рассмотрение суд приостановил. О дате возобновления пока неизвестно. Подсудимый не признает административных проступков.

О досудебном расследовании в отношении Нурлана Масимова стало известно в апреле 2022 года. Как сообщалось, экс-начальник Департамента полиции Павлодарской области, генерал-майор был объявлен в розыск. За информацию о его местонахождении Антикор назначил к выплате 12 млн тенге. 13 июля Нурлан Масимов был задержан на территории Восточно-Казахстанской области при попытке пересечь государственную границу с Россией по поддельным документам.