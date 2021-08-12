Общество
День молодежи отмечают казахстанцы
12 августа в Казахстане отмечают Международный день молодежи, сообщает Kazpravda.kz.

Международный день молодёжи празднуется в РК с 2000 года, после того, как в 1999 году Генеральная Ассамблея ООН поддержала рекомендацию Всемирной конференции министров по делам молодёжи о провозглашении 12 августа Международным днём молодёжи.

Как отмечают в Министерстве информации и общественного развития РК, сегодня по всей стране планируется проведение более 200 онлайн-мероприятий, направленных на поддержку молодежи и их вовлечения в общественную жизнь государства.

Всего в рамках мероприятий планируется охватить более 800 тысяч молодых людей.

Во всех областях и городах республиканского значения планируется проведение заседаний советов при акимах регионов по обсуждению актуальных проблем молодежи и выработке рекомендаций по их решению, благотворительные мероприятия в рамках общенационального проекта «Марафон добрых дел» и экологические акции с участием волонтеров.

Важной частью мероприятий Международного дня молодежи станет организация ярмарок вакансий с целью содействия трудоустройству выпускников вузов и организаций ТиПО, молодежи категории NEET и др.

Молодые участники мероприятий со всех регионов страны получат онлайн-консультации по мерам государственной поддержки, также примут участие в вебинарах по развитию мотивационных и правовых навыков, предпринимательских и цифровых компетенций.

Кроме того будут организованы экологические и благотворительные мероприятия, просветительские челленджи в социальных сетях.

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