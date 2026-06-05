Когда сигареты опасны вдвойне

В образцах нелегальной табачной продукции выявлены нарушения, которые усугубляют ее использование и наносят дополнительный вред здоровью. Об этом шла речь на пресс-конференции по результатам независимого лабораторного исследования.

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Согласно его результатам, эксперты установили, что в нелегальных сигаретах содержание хлора более чем в два раза выше, чем в легальных под таким же брендом. Обнаружены и серьезные дефекты в фильтре. Лаборатория установила, что вентиляцион­ные отверстия в нем были частично заклеены, из-за чего показатели вентиляции колебались от 4 до 34%. Это означает, что курильщик подвергается серьезному риску, получая непредсказуемую дозу токсичных веществ при каждой затяжке.

Ученые объяснили: высокая концентрация хлора может влиять на токсичность продуктов горения, а дефектные фильтры способны усиливать нагрузку на дыхательную систему. Кроме того, контрабанд­ные образцы содержат признаки использования ароматизирующих добавок для маскировки низкого качества сырья. Потребитель не знает, что именно добавлено в продукт: происхождение этих веществ, их состав не раскрываются.

– Обычно, когда врач консультирует пациента-курильщика, он понимает, какое воздействие испытывают его легкие, сердечно-сосудистая система, весь организм в целом. С контрабандными сигаретами ввиду неизвестного состава этого понимания нет ни у доктора, ни у самого потребителя. Человек покупает сигареты, считая, что приобретает привычный товар, но фактически становится участником опасного эксперимента с собственным здоровьем, – отметил председатель ОЮЛ «Национальная ассоциация по снижению вреда факторов риска для здоровья человека «Денсаулық» доктор медицинских наук Талгат Нургожин.

Организаторы пресс-конференции указали, что контрабандные сигареты не соответствовали требованиям технического регламента и в части маркировки, однако при этом свободно продавались в розничной торговле Алматы.

– Согласно публичным данным, в настоящее время доля нелегального рынка превышает 10 процентов от общего объема оборота сигарет, а ежегодные потери бюджета страны составляют более 40 миллиардов тенге. Реализация такой продукции по цене 450–550 тенге свидетельствует о возможных нарушениях законодательства и таможенных правил. Покупателю может казаться, что он экономит, однако фактически он становится участником схемы, в рамках которой государство недополучает акцизные поступления, а прибыль может способствовать развитию организованной преступности и коррупционных прак­тик. Разница в цене между легальной и нелегальной продукцией – это, по сути, недополученные бюджетом налоги и иные обязательные платежи, которые могли быть направлены на финансирование социальных и других значимых программ, – подчеркнул эксперт по вопросам нелегальной торговли Ержигит Рыссымбетов.

Среди других нарушений эксперты отметили отсутствие акцизных марок, даты производства и информации о производителе, а также предупреж­дений о вреде курения на государственном и русском языках. На упаковках не было обязательных графических предупреждений и знака ЕАЭС, подтверждающего прохождение сертификации в странах союза.

– Если раньше кто-то мог ссылаться на незнание происхождения продукции, то теперь информация о признаках контрабанды и фальсификации становится публичной, – прокомментировала президент Национальной лиги потребителей Казахстана Светлана Романовская.

Участники пресс-конференции сошлись во мнении: нужно усилить контроль за оборотом контрабанд­ной табачной продукции и реформировать законодательство, в том числе внести соответствующие изменения в КоАП и Уголовный кодекс, направленные на ужесточение дейст­вующей ответственности.