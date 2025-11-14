День ратификаций

Парламент
10
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Под председательством спикера Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева состоялось заседание, на котором депутаты ратифицировали ряд международных соглашений. Так, депутаты рассмотрели Закон «О ратификации Соглашения о транс­граничных перевозках радио­активных материалов в государствах – участниках Содружест­ва Независимых Государств». Соглашение нацелено на повышение ядерной и радиационной безопасности и оптимизацию национальных требований к перевозкам радиоактивных материалов с учетом принципов обеспечения физической защиты.

фото пресс-службы Сената Парламента РК

– Соглашение заключено с целью урегулирования вопросов трансграничных перевозок радиоактивных материалов, используемых в мирных целях, между странами СНГ. В документе предус­мотрены меры, направленные на защиту населения и окружаю­щей среды, а также урегулированы вопросы предупреждения аварийных ситуаций. В целом надеемся, что закон внесет свой вклад в укреп­ление сотрудничества между государствами СНГ в этой сфере, – отметил Маулен Ашимбаев, комментируя одобренный закон.

Как напомнил сенатор Шакарим Буктугулов, наша страна является крупнейшим производителем урана в мире. Казахстан занимает второе место по запасам урана, на его долю приходится около 14% мировых запасов. Согласно официальным данным, за четырехлетний период – с 2021 по 2024 год – экспорт урана вырос с 19,71 тыс. тонн до 23,53 тыс. тонн. При этом за первое полугодие 2025 года объем экспорта урана составил
8,78 тыс. тонн.

Соответственно, рост экспорта урана из нашей страны требует повышенного внимания к безо­пасности, поскольку увеличение объемов и география поставок повышают риски, связанные с его транспортировкой. Казахстан, будучи крупнейшим мировым лидером по производству урана, наращивает экспорт, в связи с чем требуются более строгие меры безопасности на всех этапах транспортировки.

– Рассматриваемое соглашение направлено на исключение необос­нованных задержек при транс­граничных перевозках, обеспечение контроля трансграничных перевозок радиоактивных материалов, координацию совместных действий, направленных на стабильное функционирование процессов, связанных с перевозками радиоактивных материалов между государствами – участниками СНГ, – пояснил сенатор.

Вместе с тем сенаторы рассмот­рели Закон «О ратификации Сог­лашения между Правительством РК и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в борьбе с преступностью». Как отметил сенатор Евгений Больгерт, документ является важным шагом в укреплении правовой защиты граждан и обеспечении региональной безопасности.

Соглашение создает правовую основу для эффективного взаимодействия и охватывает весь комплекс современных угроз, включая организованную преступность, терроризм и экстремизм, коррупционные и экономические преступления, преступления в сфере информационных технологий. Планируется, что сотрудничество будет осуществляться через исполнение взаимных запросов, обмен оперативно-розыскной и криминалистической информацией, а также содействие в обучении и повышении квалификации правоохранительных органов.

– Таким образом документ обеспечивает не только оперативное взаимодействие, но и развитие профессиональных компетенций. Следует отметить, что Казахстан имеет аналогичные соглашения с более чем двадцатью странами, – отметил депутат.

Ратификация соглашения соз­даст надежную правовую основу для двустороннего взаимодействия и укрепит национальную и региональную безопасность.

– Рассмотренный закон формирует правовую основу для реализации совместных мер по борьбе с преступностью в обоих государствах. В рамках соглашения определены конкретные направления взаимодействия. Среди них – вопросы организованной преступности, терроризма и экстремизма, оборота наркотиков, борьбы с нелегальной миграцией и торговлей людьми. Также предусмотрены механизмы углубления партнерства между уполномоченными органами по другим важным направлениям. Считаем, что закон будет способствовать укреплению сотрудничест­ва Казахстана и Туркменистана в этих важных направлениях, – отметил, комментируя закон, председатель Сената Маулен Ашимбаев.

#Сенат #заседание

Популярное

Все
Когда глина оживает
Казахстан принял участие в работе 77-й Всемирной книжной выставки в Германии
Возрождая казахскую породу тазы
Так продлевали жизнь памятнику
Большой футбол начинается с малых полей
«Моя духовная опора, мой ориентир...»
Его Величество король вальса
Философия тенниса Зангара Нурланулы: шаг за шагом, матч за матчем
«Бойтесь данайцев…»
Была мельница – будет гостиница
Улытау открывают автопутешественники
Человек собаке друг? Пока только на словах
Путешествие в историю, взгляд в будущее
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
Лидеры в сегменте HoReCa
Фартовый разведчик
Чем гордится Рузама
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
У школы – новоселье!
Заработал кирпичный завод
Казахстан и Соглашения Авраама: Этот шаг укладывается во внешнюю политику РК — Ильгар Велизаде
Все строго по правилам
Токаев и Трамп провели переговоры в Белом доме
Президент Казахстана принял участие в саммите «Центральная Азия – США»
В партнерстве государства и общества
ChatGPT Edu станет частью образовательной системы Казахстана
Лауреаты премии «Дарын» определены
В стране восстанавливают популяции редких видов животных
Тут рождаются новые имена
Интеллектуальную собственность – из тени
Илья Скуб назначен председателем комитета в Минтруда
27 проектов реализуют в ЗКО на возвращенные активы
Президент наградил Елену Рыбакину орденом "Барыс" III степени
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики

Читайте также

Интеллектуальную собственность – из тени
Банковская «тайна»: повышение конкуренции и упрощение досту…
38 млн заблокированных банковских счетов: депутат Мажилиса …
Мажилис утвердил бюджет на 2026–2028 годы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]