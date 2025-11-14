День ратификаций
Под председательством спикера Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева состоялось заседание, на котором депутаты ратифицировали ряд международных соглашений. Так, депутаты рассмотрели Закон «О ратификации Соглашения о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в государствах – участниках Содружества Независимых Государств». Соглашение нацелено на повышение ядерной и радиационной безопасности и оптимизацию национальных требований к перевозкам радиоактивных материалов с учетом принципов обеспечения физической защиты.