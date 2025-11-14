– Соглашение заключено с целью урегулирования вопросов трансграничных перевозок радиоактивных материалов, используемых в мирных целях, между странами СНГ. В документе предус­мотрены меры, направленные на защиту населения и окружаю­щей среды, а также урегулированы вопросы предупреждения аварийных ситуаций. В целом надеемся, что закон внесет свой вклад в укреп­ление сотрудничества между государствами СНГ в этой сфере, – отметил Маулен Ашимбаев, комментируя одобренный закон.

Как напомнил сенатор Шакарим Буктугулов, наша страна является крупнейшим производителем урана в мире. Казахстан занимает второе место по запасам урана, на его долю приходится около 14% мировых запасов. Согласно официальным данным, за четырехлетний период – с 2021 по 2024 год – экспорт урана вырос с 19,71 тыс. тонн до 23,53 тыс. тонн. При этом за первое полугодие 2025 года объем экспорта урана составил

8,78 тыс. тонн.

Соответственно, рост экспорта урана из нашей страны требует повышенного внимания к безо­пасности, поскольку увеличение объемов и география поставок повышают риски, связанные с его транспортировкой. Казахстан, будучи крупнейшим мировым лидером по производству урана, наращивает экспорт, в связи с чем требуются более строгие меры безопасности на всех этапах транспортировки.

– Рассматриваемое соглашение направлено на исключение необос­нованных задержек при транс­граничных перевозках, обеспечение контроля трансграничных перевозок радиоактивных материалов, координацию совместных действий, направленных на стабильное функционирование процессов, связанных с перевозками радиоактивных материалов между государствами – участниками СНГ, – пояснил сенатор.

Вместе с тем сенаторы рассмот­рели Закон «О ратификации Сог­лашения между Правительством РК и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в борьбе с преступностью». Как отметил сенатор Евгений Больгерт, документ является важным шагом в укреплении правовой защиты граждан и обеспечении региональной безопасности.

Соглашение создает правовую основу для эффективного взаимодействия и охватывает весь комплекс современных угроз, включая организованную преступность, терроризм и экстремизм, коррупционные и экономические преступления, преступления в сфере информационных технологий. Планируется, что сотрудничество будет осуществляться через исполнение взаимных запросов, обмен оперативно-розыскной и криминалистической информацией, а также содействие в обучении и повышении квалификации правоохранительных органов.

– Таким образом документ обеспечивает не только оперативное взаимодействие, но и развитие профессиональных компетенций. Следует отметить, что Казахстан имеет аналогичные соглашения с более чем двадцатью странами, – отметил депутат.

Ратификация соглашения соз­даст надежную правовую основу для двустороннего взаимодействия и укрепит национальную и региональную безопасность.

– Рассмотренный закон формирует правовую основу для реализации совместных мер по борьбе с преступностью в обоих государствах. В рамках соглашения определены конкретные направления взаимодействия. Среди них – вопросы организованной преступности, терроризма и экстремизма, оборота наркотиков, борьбы с нелегальной миграцией и торговлей людьми. Также предусмотрены механизмы углубления партнерства между уполномоченными органами по другим важным направлениям. Считаем, что закон будет способствовать укреплению сотрудничест­ва Казахстана и Туркменистана в этих важных направлениях, – отметил, комментируя закон, председатель Сената Маулен Ашимбаев.