С предложением об учреждении даты выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: скриншот видео / 24.kz

В ЮНЕСКО объявили 15 декабря Всемирным днем тюркской языковой семьи. Проект резолюции был утвержден на 43-й сессии Генеральной конференции ООН по вопросам образования, науки и культуры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Мероприятие проходит в Самарканде. Участниками стали более 5 тысяч представителей из 194 стран.

С предложением об учреждении даты выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Соавторами инициативы также стали Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и еще 26 государств.

По мнению участников конференции, решение отражает стремление организации укреплять многоязычие, культурное разнообразие и диалог между народами.

15 декабря – важная дата, поскольку в этот день были впервые расшифрованы Орхонские надписи. Это самые древние письменные документы турецкого языка, датируемые VIII веком.