Денежные переводы из Казахстана в Китай ставят антирекорды

Банки и финансы
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Переводы из-за границы остаются на минимуме два года, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

В прошлом месяце в КНР через системы международных денежных переводов ушло 745,2 млн тенге, что на 71% ниже, чем месяцем ранее, следует из данных Нацбанка РК, сообщает DataHub.

«Само снижение не удивляет: как раз отмечался китайский новый год с длинными выходными и замедлением деловой активности. Однако ни в 2023-м, ни в 2022-м году даже в праздники такого низкого объема не фиксировалось. В 2023-м новый год был в январе, объемы составили 1,6 млрд, в 2022-м – в феврале, переводы достигали 1,2 млрд тенге в тогдашних ценах», - говорится в сообщении.

Номинально близкое к нынешнему значение, 805 млн тенге, фиксировалось в праздники в 2021-м. Но если не забывать об изменении цен, актуальный уровень куда ниже: инфляция с тех пор превысила 40%.

«Ну, а что до денежных переводов из РК за границу в целом, то они в феврале чувствовали себя не так плохо: номинально рост к январю 12%, на годовом уровне – небольшое сокращение. А вот переводы из-за границы опять снизились и остаются на минимуме за два года», - отмечается в публикации.

#Китай #банки #финансы #Денежные переводы

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