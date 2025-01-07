Деньги давай да поезжай! Колонка обозревателей 7 января 2025 г. 1:48 63 Игорь Прохоров Иногда я думаю: государство наше так сильно поддерживает малый бизнес, что порой этот малый и со стула сползти не желает. Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов В ушедшем году, так получилось, мне довелось проходить техосмотр на трех машинах – своей да родственников. Начитался перед этим в Интернете новостей на предмет того, как ужесточились правила и требования. Поэтому купил для каждой легковушки по новому огнетушителю и даже аварийные знаки решил обновить. Помыл машины и вот с некой тревогой заезжаю в пункт осмотра. И каково же мое удивление: специалист – он же владелец – не удосужился даже выйти из конторки. Едва проснувшись, кричит оттуда: – Брат, как ты? Все нормально? Давай шесть тысяч тенге и езжай с миром! Техосмотр прошел! Ни состояние тормозов, ни исправность фар ему были неинтересны. Я хотел было возмутиться, но, увидев абсолютную безмятежность в глазах владельца СТО, спорить не стал. Зачем человеку настроение портить? Да и глупо как-то упрашивать: «Ну проверь меня, ну проверь». Ведь разозлится и обязательно найдет неисправность. А оно мне надо? Однако в другой раз и в другом пункте техосмотра я решил схитрить, чтобы заставить специалиста хоть немного поработать. Специально выкрутил лампочку из фары – заметит? И если да, то что скажет? Так и заехал с одним горящим «глазом». Но результат был тот же: безмятежная благосклонность осмотрщика превзошла все мои ожидания. – Брат, у тебя все в порядке? Деньги давай и поезжай, да поменяй, когда время будет, лампочку в фаре… – А как же ты фото сделал, брат, с одной горящей фарой проблем не будет? – в тон проверяющему вопрошаю я. – Не переживай, брат, у нас все предусмотрено! И только на третьей СТО у автомеханика, приставленного проверять, проснулась совесть. Точнее, не проснулась, а лишь приоткрыла глаз, но, увидев мои деньги, сразу его зажмурила. Нарушения на этот раз были явные и опасные – в моем авто не горели стоп-сигналы. В случае резкого торможения следующая за мной машина, с большой вероятностью, не успела бы затормозить… Принимать автомобиль в таком техническом состоянии было нельзя, но и с доходом расставаться проверяющему не хотелось. И он нашел-таки «гениальный» выход. Деньги взял, но предложил сделать ремонт, после которого, сказал, поставит печать на отданный мне бумажный вариант диагностической карты. Но мы-то прекрасно знаем, что эта карта действует только в цифровом формате и бумага, да еще и с печатями, – явное излишество и анахронизм. То есть специалист, взяв деньги, карту с фиктивно проведенным техосмотром поместил в цифровую базу. Тем самым фактически совершил подлог. Починив стоп-сигналы, я вернулся поставить печать на моем бумажном экземпляре. Наверное, хитромудрому спецу стало все-таки неловко, и он как мог свою вину постарался загладить. К примеру, поделился полезным советом: «Не покупай каждый год аптечку, а лучше бери ее у продавцов на время. Пройдешь техосмотр – отдашь обратно». И да, он все-таки взглянул на мои покупки. «Аварийный знак пойдет, а вот огнетушитель у тебя не той модели, побольше надо объема и чтобы с клапаном обязательно. Но этот недостаток, так и быть, я тебе прощаю». Вновь пришлось мне благодарить столь благосклонного специалиста. В целом же, заключил я, пункты техосмотра давно превратились у нас в зону опасного оптимизма, легких заработков и необдуманного попустительства в отношении водителей. Все колонки автора #безопасность #ПДД #специалисты #СТО #техосмотр