Прием заявок в нынешнем сезоне стартовал прошлогодней осенью, в октябре, а к концу января уже более 1 580 аграриев получили доступ к денежным средствам. Конечная ставка вознаграждения по кредитам составляет 5% годовых.

По информации пресс-службы Минсельхоза, на сегодняшний день сформирован пул из 2 004 производителей сельскохозяйственной продукции, общая сумма их заявок составила 273 млрд тенге. Эти средства будут использованы для проведения весенних полевых работ на более чем 2 млн га посевных площадей. Наряду с этим действует механизм гарантирования займов через фонд «Даму», позволяющий покрыть гарантией до 85% суммы кредита. В настоящее время выдано 333 гарантии на займы в сумме 55 млрд тенге.

Ранний старт финансирования посевной инициирован во исполнение поручения Главы государства. Полученные средства направляются на закупку горюче-смазочных материалов, приобретение минеральных удобрений, ремонт сельхозтехники и формирование необходимого запаса семян. Льготное финансирование доступно также для уборочной кампании и покрытия сезонных затрат. Средства предоставляются через филиальную сеть Аграрной кредитной корпорации и партнерские финансовые институты по всей республике.