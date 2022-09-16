Деньги на санаторно-курортное лечение инвалидов украли в Карагандинской области

В Карагандинской области расследуется уголовное дело по хищению бюджетных денег, выделенных на санаторно-курортное лечение лиц с инвалидностью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Департамент АФМ по Карагандинской области расследует уголовное дело по ранее выявленной в рамках ОПМ Qamqor преступной схеме хищения бюджетных денег, выделенных на оказание санаторно-курортного лечения, лечебно-оздоровительного отдыха для людей с ограниченными возможностями.

«Следствием установлено, что между заказчиком и ТОО заключен договор о государственных закупках по оказанию лечения и отдыха инвалидам на сумму около 50 млн тенге со сроками исполнения с марта по декабрь.

Из акта проверки внутреннего анализа коррупционных рисков заказчика следует, что по установленным фактам фиктивного посещения инвалидами оздоровительного санатория в адрес ТОО необоснованно выплачено около полутора миллиона тенге», – раскрыли подробности дела в ведомстве.

Расследование продолжается. Согласно статье 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.