В Астане начальники штабов вооруженных сил стран СНГ обсудили вопросы сотрудничества

В заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил государств – участников Содружества Независимых Государств приняли участие представители военных ведомств Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Фото: Минобороны

До начала пленарного заседания состоялись двусторонние встречи руководителей военных делегаций, а также возложение венков к Вечному огню на площади «Отан қорғаушылар». На заседании стороны обсудили вопросы военно-политической обстановки в мире и Центральноазиатском регионе, развития многостороннего военного сотрудничества и укрепления взаимодействия вооруженных сил государств Содружества.

Как отметил первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-лейтенант Каныш Абубакиров, Казахстан представил опыт строительства и новые подходы к повышению боеспособности войск.

В ходе встречи были также рассмотрены вопросы развития сотрудничества в области радиационной, химической и биологической защиты, обеспечения безопасности полетов военной авиации. Речь также шла об изучении современного опыта применения высокотехнологичных средств вооружения и военной техники.

Отдельное внимание участники заседания уделили вопросам боевого применения ракетных войск и артиллерии, а также выполнению задач по разминированию объектов и местности.

– Уровень нашего сотрудничества в военной сфере имеет устойчивую тенденцию к его расширению, что способствует укреплению национальных вооруженных сил и обеспечивает безопасное развитие государств Содружества, – резюмировал генерал-лейтенант К. Абубакиров.

Подводя итоги встречи, секретарь Совета министров обороны государств – участников СНГ генерал-лейтенант Юрий Дашкин отметил высокую значимость военного взаимодействия на пространстве Содружества, направленного на укрепление координации между вооруженными силами и поддержание региональной безопасности.

В завершение мероприятия стороны подписали итоговые документы, закрепляющие договоренности о дальнейшем развитии сотрудничества между вооруженными силами государств – участников СНГ и мерах по укреплению стабильности и безопасности в регионе.