Грант за деньги: мошенник обманул более сотни граждан в Астане

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Злоумышленник присваивал и использовал деньги по собственному усмотрению

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Городская прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу о мошенничестве, связанном с незаконным обещанием содействия в получении образовательных грантов и поступлении в магистратуру и докторантуру, сообщает Kazpravda.kz 

Подсудимый вводил граждан в заблуждение, убеждая их в наличии связей в образовательной сфере и возможности гарантированного решения вопросов, связанных с поступлением на обучение и получением грантов. Доверившись его обещаниям, потерпевшие передавали значительные денежные средства.

В действительности какие-либо услуги оказаны не были, а полученные деньги злоумышленник присваивал и использовал по собственному усмотрению.

«В результате преступных действий пострадало 111 граждан, общий ущерб составил около 70 миллионов тенге. При этом большинству потерпевших причиненный ущерб не возмещен.Несмотря на признание вины, суд назначил подсудимому наказание в виде 4 лет лишения свободы. Приговор суда от 12 мая 2026 года вступил в законную силу»,  сказано в информации.

Также в надзорном органе напомнили, что поступление в учебные заведения и получение образовательных грантов осуществляется исключительно на законных основаниях. Не доверяйте лицам, обещающим решить подобные вопросы за денежное вознаграждение. В случае столкновения с подобными фактами незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы.

#Астана #прокуратура #грант #граждане #мошенник

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