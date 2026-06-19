Бдительность сотрудницы миграционной службы спасла мужчину от мошенников

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Инспектор отделения миграционной службы города Аксу Айжан Самек пресекла факт интернет-мошенничества, благодаря чему местный житель смог избежать потери крупной суммы денег, сообщает Kazpravda.kz

Как рассказали в МВД, злоумышленники более часа пытались ввести мужчину в заблуждение по телефону и под различными предлогами получить доступ к его личным данным. В ходе разговора они оказывали на него сильное психологическое давление, пытаясь убедить гражданина срочно оформить кредит, чтобы впоследствии завладеть этими средствами. Общая сумма возможного ущерба могла превысить 5 млн тенге.

Своевременно выявив признаки мошеннических действий, Айжан Самек незамедлительно приняла меры. Она подробно разъяснила мужчине схему обмана, предупредила о последствиях и помогла оперативно заблокировать возможность оформления займов.

Благодаря профессионализму, внимательности и быстрой реакции сотрудницы удалось предотвратить финансовые потери в особо крупном размере.

Житель города Аман Хуантхан выразил искреннюю благодарность полицейской за проявленную бдительность и неравнодушие.

«Благодаря своевременным действиям сотрудницы я не поддался на уловки мошенников и сохранил свои деньги. Она быстро разобралась в ситуации, все подробно объяснила и помогла заблокировать оформление кредита. Выражаю ей огромную благодарность за профессионализм», — отметил он.

В полиции в очередной раз напоминают: ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать посторонним SMS-коды подтверждения, реквизиты банковских карт и персональные данные, а также выполнять финансовые операции по указанию неизвестных людей.

