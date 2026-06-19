Около 300 полицейских обеспечивают безопасность BALKHASH TOUR FEST 2026

Закон и Порядок

На протяжении двух дней полицейские будут круглосуточно обеспечивать правопорядок и оперативно реагировать на любые нештатные ситуации

Фото: ДП Карагандинской области

В Балхаше стартовал масштабный туристический фестиваль BALKHASH TOUR FEST 2026, который собрал тысячи гостей из разных регионов страны. Для обеспечения безопасности участников и гостей мероприятия Департамент полиции Карагандинской области задействовал около 300 сотрудников полиции, сообщает Kazpravda.kz 

Как отмечают в областном ДП, стражи порядка несут службу в усиленном режиме на площадках проведения фестиваля, автомобильных дорогах, ведущих к местам отдыха, а также в акватории озера Балхаш. Особое внимание уделяется охране общественного порядка, безопасности дорожного движения и предупреждению происшествий на воде.

Заместитель начальника Департамента полиции Карагандинской области Жаскайрат Каиров подчеркнул, что обеспечение безопасности граждан является приоритетной задачей на протяжении всего фестиваля.

— По поручению руководства Департамента полиции реализован комплекс мер, направленных на создание максимально безопасных условий для отдыха жителей и гостей региона. Под постоянным контролем находятся вопросы общественного порядка, дорожной безопасности и соблюдения правил поведения на воде. Сотрудники природоохранной полиции на моторных лодках патрулируют акваторию озера Балхаш, проводят профилактические беседы с отдыхающими и напоминают о мерах безопасности. Наша главная цель — чтобы каждый участник фестиваля увез с собой только положительные впечатления, — подчеркнул Жаскайрат Каиров.

Благодаря принятым мерам жители и гости Балхаша могут комфортно и безопасно наслаждаться насыщенной программой одного из самых ярких туристических событий лета.

BALKHASH TOUR FEST 2026 вновь подтверждает статус одного из крупнейших событий туристического сезона, а полиция региона делает все необходимое для того, чтобы праздник прошел спокойно, организованно и безопасно, добавили в ДП Карагандинской области.

#полиция #Балхаш #фестиваль

Популярное

Все
Хедлайнером международного фестиваля в ВКО станет Димаш Кудайберген
Спасибо за жизнь
Наскальное послание из глубины веков
Столичные выпускники организовали благотворительную акцию
Домбра Жамбыла – в дар музею
Когда труд приносит радость
Это не игрушка!
Нейрохирургия страны вышла на мировой уровень
Там, где реальность переплетается со сказкой
Дастан Сатпаев уезжает в «Челси»
Освоены новые методы восстановления детей после ожогов
Возрождение отрасли
Памяти Сагитжана Бермаганбетова
Возвращение
Робототерапия вместо лекарств
У дружбы четыре лапы
Шаг в медицину будущего
Настоящая династия
Город с особым характером
Не надо печалиться
Великий писатель земли кыргызской
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Текели обретает новый стиль
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
Казахский помогает располагать к себе клиентов
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Снижение турпотока ударило по гостиницам Алматы
Прокуратура защитила инвестора, строящего овощехранилище в Акмолинской области
Национальный каталог товаров меняет правила торговли
Матч открытия ЧМ-2026 по футболу вошёл в историю
Задержан карагандинец, публиковавший в соцсетях попытки скрыться от полиции
Какие страны быстрее всех наращивают мощности солнечных электростанций
Движение по дорогам Дарбаза – Мактаарал и Мойынты – Кызылжар запустят в ноябре
В Алматы представили роботакси
Казахстан вновь вошел в десятку лучших на этапе Кубка мира по стрельбе из лука
ШОС – 25 лет: новый рубеж, широкие перспективы
Конституционный закон Республики Казахстан
Подземные хроники Кангюя
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана

Читайте также

Бдительность сотрудницы миграционной службы спасла мужчину …
Грант за деньги: мошенник обманул более сотни граждан в Аст…
В Алматинской области вынесен приговор по делу о хищении су…
Искусственный интеллект и гендерное равенство

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]