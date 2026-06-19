Около 300 полицейских обеспечивают безопасность BALKHASH TOUR FEST 2026

На протяжении двух дней полицейские будут круглосуточно обеспечивать правопорядок и оперативно реагировать на любые нештатные ситуации

Фото: ДП Карагандинской области

В Балхаше стартовал масштабный туристический фестиваль BALKHASH TOUR FEST 2026, который собрал тысячи гостей из разных регионов страны. Для обеспечения безопасности участников и гостей мероприятия Департамент полиции Карагандинской области задействовал около 300 сотрудников полиции, сообщает Kazpravda.kz

Как отмечают в областном ДП, стражи порядка несут службу в усиленном режиме на площадках проведения фестиваля, автомобильных дорогах, ведущих к местам отдыха, а также в акватории озера Балхаш. Особое внимание уделяется охране общественного порядка, безопасности дорожного движения и предупреждению происшествий на воде.

Заместитель начальника Департамента полиции Карагандинской области Жаскайрат Каиров подчеркнул, что обеспечение безопасности граждан является приоритетной задачей на протяжении всего фестиваля.

— По поручению руководства Департамента полиции реализован комплекс мер, направленных на создание максимально безопасных условий для отдыха жителей и гостей региона. Под постоянным контролем находятся вопросы общественного порядка, дорожной безопасности и соблюдения правил поведения на воде. Сотрудники природоохранной полиции на моторных лодках патрулируют акваторию озера Балхаш, проводят профилактические беседы с отдыхающими и напоминают о мерах безопасности. Наша главная цель — чтобы каждый участник фестиваля увез с собой только положительные впечатления, — подчеркнул Жаскайрат Каиров.

Благодаря принятым мерам жители и гости Балхаша могут комфортно и безопасно наслаждаться насыщенной программой одного из самых ярких туристических событий лета.

BALKHASH TOUR FEST 2026 вновь подтверждает статус одного из крупнейших событий туристического сезона, а полиция региона делает все необходимое для того, чтобы праздник прошел спокойно, организованно и безопасно, добавили в ДП Карагандинской области.