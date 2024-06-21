Депутат Ходжаназаров перечислил причины некачественного исполнения бюджета

Депутат Мажилиса, руководитель фракции партии «Respublika» Айдарбек Ходжаназаров в ходе совместного заседания палат парламента перечислил причины некачественного исполнения республиканского бюджета 2023 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Мажилисмен отметил, что если рассматривать критику в обсуждении бюджета за последнее десятилетие, то все сходится к одним и тем же проблемам — это дефицит бюджета, неэффективное расходование бюджета, нехватка денег на социально- экономические проекты и многое другое.
«Есть ли гарантия, что указанные проблемы не повторятся в следующем году? Очевидно, что корень проблемы не в бюджете, а в силе экономики, наполняющей казну, в которой наблюдаются большие потери бюджета от множества необоснованных налоговых льгот. В 2022 году сумма потерь бюджета от налоговых льгот составила 9,5 трлн тенге. К примеру, только на банки, финансовые организации приходится 2,2 трлн тенге. Недавно представлены основные подходы к проекту нового Налогового кодекса, где на исключение льгот были указаны только 336 млрд тенге. Это, конечно, не решит проблему наполняемости бюджета. Эффект от каждой льготы должен быть доказан и обоснован», - считает депутат.
Также, по его мнению, несмотря на неоднократные поручения президента не удалось выровнять ситуацию с расхождениями в таможенных данных экспорта и импорта с Китаем.
«Согласно отчету ВАП, мы недополучаем сотни миллиардов тенге таможенных поступлений», - констатировал Ходжаназаров.
Следующим важным аспектом является уменьшение теневой экономики, чей уровень составляет около 20%.
«Это 19,5 трлн тенге, что равняется целому одногодичному республиканскому бюджету. Поэтому в улучшении мер администрирования и их цифровизации все еще содержится огромный резерв. Над этим и надо усиленно работать! Огромный резерв бюджета содержится в налогообложении игорного бизнеса. С момента принятия Налогового кодекса в 2017 году ставки налога на игорный бизнес не менялись. Хотя при этом, объем услуг по организации азартных игр и заключению пари вырос с 15,5 млрд до 553,6 млрд в 2022 году, то есть произошел рост более 35 раз. Низкие ставки налога и стали одной из причин широкого распространения такой трагедии национального масштаба как лудомания», - считает депутат.