Депутат попросил премьера разобраться с проблемами на СЭЗ в Актау и Атырау

Сенатор Гумар Дюсембаев рассказал о том, как усовершенствовать деятельность специальных экономических зон в Атырау и

Актау. Свои предложения он озвучил в депутатском запросе, адресованном премьер-министру, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Для того, чтобы изучить проблемы, с которыми сталкиваются участники СЭЗ, депутаты Комитета Сената по финансам и бюджету 28 и 29 октября побывали в этих регионах и встречались с предпринимателями.

Так, участники СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырау попросили обеспечить зоны соответствующей инфраструктурой, в том числе подвести к территории газ, построить газораспределительную станцию и расширить участок автодороги Атырау – Доссор.

«По СЭЗ «Морпорт Актау» необходимо решить вопрос с продлением сроков функционирования зоны для действующих и будущих участников СЭЗ, развитием текстильной отрасли на территории СЭЗ, а также расширить территорию СЭЗ и решить вопросы по обеспечению газо- водоснабжением», - сказал Гумар Дюсембаев.

В этой связи, депутат попросил главу Кабмина разобраться с существующими на СЭЗ проблемами, а также принять во внимание высказанные депутатами предложения.