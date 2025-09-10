Депутат Смышляева предлагает ввести «цифровой портмоне гражданина»

Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева предлагает ввести «цифровой портмоне гражданина». Соответствующий депутатский запрос она озвучила на пленарном заседании Мажилиса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Она напомнила, что в своём Послании Глава государства особо подчеркнул, что развитие цифровой экономики и внедрение искусственного интеллекта во все сферы жизни должны стать ключевым приоритетом государственной политики. При заданном курсе большие данные становятся стратегическим ресурсом.

«Однако проведённый анализ показывает, что на сегодня организация работы с данными в отраслях требует серьёзного внимания. Всего на текущий момент с разным качеством госорганами оцифровано чуть более 50 процентов необходимых данных. При этом уровень цифровизации крайне неравномерен: если в сферах финансов и юстиции он достигает 90 и более процентов, то в сельском хозяйстве, торговле, энергетике, экологии и образовании - не превышает 30-40 процентов. Такая ситуация сильно затрудняет внедрение технологий искусственного интеллекта», - сказала Смышляева.

По ее мнению, и с оцифрованными данными все также не очень гладко.

«Во-первых, данные остаются разрозненными. Каждое ведомство собирает «свои» базы и не делится ими. Процветает так называемый «дата-феодализм». При этом не определено, кто и в каком порядке имеет право доступа к этим данным. В результате граждане и бизнес по 10 раз вводят одну и ту же информацию, а посредники или помогайки получают к ней доступ быстрее, чем официальные сервисы и организации. Более того, множественные разобщенные базы сегодня имеются не только у разных ведомств, но и внутри критически важных отраслей, таких как образование и здравоохранение», - констатировала Смышляева.

Кроме того, качество этих данных оставляет желать лучшего – в базах много дублей и устаревших сведений, они обновляются нерегулярно.

«В медицине у одного пациента может быть несколько карт, в сельском хозяйстве все еще актуальная история с виртуальной коровой, которая одновременно живет в нескольких поселках и т. д. В-третьих, хотя законы давно приравняли электронный документ к бумажному, на практике госорганы всё ещё требуют бумажные копии. При этом участилась практика нарушения идентичности бумажных и электронных документов, что вызывает споры и не облегчает, а осложняет жизнь граждан», - продолжила депутат.

Вместе с тем, в отраслях растет количество информационных систем и их бюджетов, но не развивается инфраструктура для сбора данных - нет достаточного числа датчиков и систем телеметрии.

«Кроме того, министерства собирают массивы информации, тратят деньги на их защиту и хранение, но никто не оценивает, как они реально используются? До сих пор не определена стоимость и порядок монетизации такого важного экономического актива как данные. В связи с вышеизложенным, считаем необходимым привести в действие существующие нормы по обязательному обмену данными между государственными органами в пределах их компетенции. Согласно требованиям административно-процессуального Кодекса считаем важным исключить практику многократного запроса одной и той же информации и требование бумажных копий; для сбора цифровых следов и базовых сведений о гражданине - рассмотреть возможности внедрения «цифрового портмоне гражданина». Это позволит аккумулировать данные о гражданине не только в информационных системах, но и в личном хранилище», - заявила Смышляева.

Также, по ее мнению, для законного и прозрачного обмена данными необходимо создать национальную биржу данных, ввести систему оценки эффективности использования данных, включая показатели открытости данных, экономической отдачи и сокращения административной нагрузки на граждан, и сделать этот показатель критерием оценки работы первых руководителей.

