Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Она напомнила, что в своём Послании Глава государства особо подчеркнул, что развитие цифровой экономики и внедрение искусственного интеллекта во все сферы жизни должны стать ключевым приоритетом государственной политики. При заданном курсе большие данные становятся стратегическим ресурсом.

«Однако проведённый анализ показывает, что на сегодня организация работы с данными в отраслях требует серьёзного внимания. Всего на текущий момент с разным качеством госорганами оцифровано чуть более 50 процентов необходимых данных. При этом уровень цифровизации крайне неравномерен: если в сферах финансов и юстиции он достигает 90 и более процентов, то в сельском хозяйстве, торговле, энергетике, экологии и образовании - не превышает 30-40 процентов. Такая ситуация сильно затрудняет внедрение технологий искусственного интеллекта», - сказала Смышляева.

По ее мнению, и с оцифрованными данными все также не очень гладко.

«Во-первых, данные остаются разрозненными. Каждое ведомство собирает «свои» базы и не делится ими. Процветает так называемый «дата-феодализм». При этом не определено, кто и в каком порядке имеет право доступа к этим данным. В результате граждане и бизнес по 10 раз вводят одну и ту же информацию, а посредники или помогайки получают к ней доступ быстрее, чем официальные сервисы и организации. Более того, множественные разобщенные базы сегодня имеются не только у разных ведомств, но и внутри критически важных отраслей, таких как образование и здравоохранение», - констатировала Смышляева.

Кроме того, качество этих данных оставляет желать лучшего – в базах много дублей и устаревших сведений, они обновляются нерегулярно.

«В медицине у одного пациента может быть несколько карт, в сельском хозяйстве все еще актуальная история с виртуальной коровой, которая одновременно живет в нескольких поселках и т. д. В-третьих, хотя законы давно приравняли электронный документ к бумажному, на практике госорганы всё ещё требуют бумажные копии. При этом участилась практика нарушения идентичности бумажных и электронных документов, что вызывает споры и не облегчает, а осложняет жизнь граждан», - продолжила депутат.

Вместе с тем, в отраслях растет количество информационных систем и их бюджетов, но не развивается инфраструктура для сбора данных - нет достаточного числа датчиков и систем телеметрии.

«Кроме того, министерства собирают массивы информации, тратят деньги на их защиту и хранение, но никто не оценивает, как они реально используются? До сих пор не определена стоимость и порядок монетизации такого важного экономического актива как данные. В связи с вышеизложенным, считаем необходимым привести в действие существующие нормы по обязательному обмену данными между государственными органами в пределах их компетенции. Согласно требованиям административно-процессуального Кодекса считаем важным исключить практику многократного запроса одной и той же информации и требование бумажных копий; для сбора цифровых следов и базовых сведений о гражданине - рассмотреть возможности внедрения «цифрового портмоне гражданина». Это позволит аккумулировать данные о гражданине не только в информационных системах, но и в личном хранилище», - заявила Смышляева.

Также, по ее мнению, для законного и прозрачного обмена данными необходимо создать национальную биржу данных, ввести систему оценки эффективности использования данных, включая показатели открытости данных, экономической отдачи и сокращения административной нагрузки на граждан, и сделать этот показатель критерием оценки работы первых руководителей.